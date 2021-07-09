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Tuncelili ozan Ahmet Yurt hayatını kaybetti! Meğer 2 hafta önce...

Tuncelili ozan Ahmet Yurt hayatını kaybetti! Meğer 2 hafta önce...

TUNCELİLİ halk ozanlarından 'Hozatlı Ahmet Yurt Dede' olarak bilinen Ahmet Yurt (87) hayatını kaybetti.

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Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde 'Eşrefoğlu' türküsünü seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Yurt'un eşi Fethiye Yurt da 2 hafta önce hayatını kaybetmişti. Cenazesi yarın toprağa verilecek Ahmet Yurt'un vefatı üzerine siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

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