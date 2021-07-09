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Devlet Bahçeli'den Zülfü Livaneli'nin Ecevit sözlerine tepki! Mesnetsiz iddia, seviyesiz iftira

Devlet Bahçeli'den Zülfü Livaneli'nin Ecevit sözlerine tepki! Mesnetsiz iddia, seviyesiz iftira

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski CHP milletvekili, sanatçı Zülfü Livaneli'nin eski Başbakan Bülent Ecevit'e yönelik, "Fethullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi, onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı sundu" sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, "Livaneli’nin Merhum Ecevit’le ilgili mesnetsiz iddialarını, meşrepsiz ithamlarını, hatta seviyesiz iftiralarını reddederim" dedi. 

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MHP lideri Devlet Bahçeli, son dönemde eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik sözleriyle gündeme gellen Zülfü Livaneli'nin Bülent Ecevit hakkındaki sözlerini eleştirdi. Bahçeli, "Zülfü Livaneli’nin Merhum Ecevit’le ilgili mesnetsiz iddialarını, meşrepsiz ithamlarını, hatta seviyesiz iftiralarını reddettiğimi özellikle ve sizin vasıtanızla paylaşmak isterim. Merhum Bülent Ecevit’in devlete ve millete bağlılığını tartışmaya açmak hem vebal hem de haksızlıktır" dedi.

Halk TV'de Özlem Gürses'in programına mesaj gönderen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’le süresi 3.5 yılı bulan 57. Cumhuriyet Hükümetinde birlikte görev yaptık. Bu vesileyle kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Tam bir beyefendi, saygın bir devlet adamı, tutarlı ve milli nitelikli bir solcu, aynı zamanda da Türk milletinin değerleriyle çatışmayan, çelişmeyen bir şahsiyetti. Merhum Ecevit’in Türkiye’nin hak ve çıkarlarını samimiyetle savunduğuna her fırsatta şahit oldum. Bu haliyle, Zülfü Livaneli’nin Merhum Ecevit’le ilgili mesnetsiz iddialarını, meşrepsiz ithamlarını, hatta seviyesiz iftiralarını reddettiğimi özellikle ve sizin vasıtanızla paylaşmak isterim. Merhum Bülent Ecevit’in devlete ve millete bağlılığını tartışmaya açmak hem vebal hem de haksızlıktır. Bu duygu ve düşüncelerimi kamuoyunun bilgi ve takdirine sunuyorum. Göstereceğiniz hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyorum."

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