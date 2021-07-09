Aksoy Araştırma anketinde soruldu! Sonuçlarda Elmalı davası etkisi
Türkiye Monitörü 26. Hafta araştırmasında seçmenden gündemde öne çıkan konuları değerlendirmesi istendi.
Türkiye Monitörü 26. Hafta araştırmasında seçmenden gündemde öne çıkan konuları değerlendirmesi istendi.
Bu konuların başında ise Elmalı Davası yer aldı. Katılımcılara çocuk istismarına ilişkin alınan önlemlerin yeterliliği ve verilen cezaların yeterliliği olmak üzere iki soru soruldu.
Seçmenlerin büyük bölümü yetersiz buluyor
Araştırmaya katılanların %87,9’u Türkiye’de çocuk istismarına yönelik alınan önlemlerin yeterli olmadığını belirtti.
Önlemlerin yeterli olduğunu belirtenlerin oranı Türkiye genelinde %7,9, kararsız olanların oranı ise %4,2 oldu.
Araştırmanın ikinci aşamasında katılımcılardan istismar suçlularına verilen cezaları değerlendirmesi istendi.
Türkiye genelinde istismarcıların hak ettiği cezayı almadığını belirten katılımcıların oranı %84,8 oldu. Hak ettiği cezayı aldığını belirtenlerin oranı %10,3, kararsızların oranı ise %4,9 oldu.