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Aksoy Araştırma anketinde soruldu! Sonuçlarda Elmalı davası etkisi

Aksoy Araştırma anketinde soruldu! Sonuçlarda Elmalı davası etkisi

Türkiye Monitörü 26. Hafta araştırmasında seçmenden gündemde öne çıkan konuları değerlendirmesi istendi.

Aksoy Araştırma anketinde soruldu! Sonuçlarda Elmalı davası etkisi

Türkiye Monitörü 26. Hafta araştırmasında seçmenden gündemde öne çıkan konuları değerlendirmesi istendi.

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Aksoy Araştırma anketinde soruldu! Sonuçlarda Elmalı davası etkisi

Bu konuların başında ise Elmalı Davası yer aldı. Katılımcılara çocuk istismarına ilişkin alınan önlemlerin yeterliliği ve verilen cezaların yeterliliği olmak üzere iki soru soruldu.

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Aksoy Araştırma anketinde soruldu! Sonuçlarda Elmalı davası etkisi

Seçmenlerin büyük bölümü yetersiz buluyor

Araştırmaya katılanların %87,9’u Türkiye’de çocuk istismarına yönelik alınan önlemlerin yeterli olmadığını belirtti.

Önlemlerin yeterli olduğunu belirtenlerin oranı Türkiye genelinde %7,9, kararsız olanların oranı ise %4,2 oldu.

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Aksoy Araştırma anketinde soruldu! Sonuçlarda Elmalı davası etkisi

Araştırmanın ikinci aşamasında katılımcılardan istismar suçlularına verilen cezaları değerlendirmesi istendi.

Türkiye genelinde istismarcıların hak ettiği cezayı almadığını belirten katılımcıların oranı %84,8 oldu. Hak ettiği cezayı aldığını belirtenlerin oranı %10,3, kararsızların oranı ise %4,9 oldu.

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