Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 sonra Diyarbakır'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geldi. Kurşunlu Camii'nde cuma namazını kılan Erdoğan programlara katılacak Diyarbakır aileleriyle görüşecek.

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Bazı programlara ve açılışlara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez Bağlar ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Ankara'dan uçakla Diyarbakır'a gelen Erdoğan teröristler tarafından yakılan ve devletin yeniden onarıp hizmete açtığı Kurşunlu Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde AK Parti İl Danışma Toplantısına katılacak.

Havaalanı yolu üzerinde bulunan Bağlar Belediyesi Şehit Polis Atakan Arslan hizmet binası önünde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan, sevgi gösterilerine selamlama yaprak cevap verdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havaalanından geliş güzergahına "Sayın Cumhurbaşkanımız, Peygamberler, Sahabeler ve Medeniyetler Şehrine Hoş Geldiniz" ve "Bağlar emin ellerde Sayın Cumhurbaşkanım" yazılı pankartlar astı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın yoğun ilgisinden memnun kaldığı gözlendi.