Kızılay vakfı kurbanlık bağış 2021 fiyatları güncel liste

2021 Kurban bayramı için geri sayım başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban bayramı 20 Temmuz salı günü başlayacak. Peki bu bayramda Kızılay Vakfı'na vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar verecek? İşte Kızılay Vakfı vekaleten kurbanlık bağışı 2021 fiyatı...

Abone ol

Kurban bayramı 2021 için geri sayım başladı, vatandaşlar kurbanlık alışverişine başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz salı günü başlayacak. Peki bu sene kurban bayramında Kızılay Vakfı'na vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar para verecek?

Kızılay kurban bağışı: KIZILAY kurban bağış sürecine ilişkin detayları resmi adresinden paylaştı. https://www.kizilay.org.tr/Bagis/ adresinden yapılan bilgilendirmede;

"Türk Kızılay, düzenlemiş olduğu kurban kampanyası ile bu yıl da vereceğiniz vekâletle kurban bağışlarınızı milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak, sevinçler dualara karışacaktır.

Kurban vekâletlerinizi Türk Kızılay’a vererek, yurt içinde yardıma muhtaç kişilere yardım eli uzatabilir, yıl boyu binlerce sofrayı bereketlendirebilirsiniz.

Kurban kesim işlemlerimiz;

Veteriner hekim gözetiminde,

Vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak,

İslami kesim koşulları ve dini vecibeler gözetilerek,

Hijyen kurallarına uygun modern kesimhanelerde yapılmaktadır.

Kurban hisse bedeli 1.050 ₺ olarak belirlenmiş olup, yurt içinde 52.500 hisse kurban kesimi yapılması hedeflenmektedir. Sizlerden aldığımız yurt içi kurban vekâletleri, hedef kesimler doğrultusunda yurt içinde kombinalara dağıtılacaktır.

Kurban kesim sonrasında yurt içinde;

ESK’nın Modern Tesislerinde kesilen büyükbaş kurbanlık etleri; kıyma ve kuşbaşı olarak konservelenerek, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Kurban vekâletleriniz için peşin fiyatına 2+2 taksit (Anlaşmalı Bankalar: Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Halkbank, Finansbank) imkânı sunulmaktadır.

Kurban Vekâleti Nasıl Verilir?

Kızılay’ın internet sayfası üzerinden,

Mobil uygulamamız üzerinden,

Yurt içinde 168 / Yurt dışında 0090 216 168 11 22 numaralarından Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından telefonla,

Tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları yoluyla, (Banka Hesap Numaraları)Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Kızılay Posta Çeki hesabı ile veÜlke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden, Kızılay Genel Merkez Ofisinden kurban vekâletinizi verebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Borcu olanlar kurban kesebilir mi: Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.

Kişinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.