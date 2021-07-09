İstanbul'da klozetten zor çıkarıldı değeri binlerce TL! 53 kez polise yakalanmış

İSTANBUL'da sabaha evlerin kapılarını kredi kartı kullanarak açarak binlerce lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 8 kişilik çete 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından sabaha karşı evlere girerek hırsızlık yapan çete takibe alındı. Savcılıktan alınan izinlerin ardından teknik ve fiziki takip yaklaşık 2 ay sürdü. Yapılan çalışmalarda çetenin çalışma yöntemleri ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.



Şüphelilerin 3-4 kişilik guruplar halinde sabaha karşı işe çıktıkları, kapılarının kilitli olmadığını tespit ettiği daireleri kapılarını kredi kartı kullanarak kolayca açtıkları öğrenildi. İçeri girdikten sonra evde buldukları ziynet ve elektronik eşyaları alan hırsızların kaçtıkları tespit edildi. Hırsızlara yönelik yapılan çalışmada yapılan ara operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.







5 adrese baskın

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla İstanbul ve Adana'da daha önceden tespit edilen 5 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında 17 yaşındaki çete liderinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.







Klozetten güçlükle çıkarıldı

Baskın yapılan evlerde yapılan aramada çok sayıda çalıntı ziynet eşyası, antika saatler ile hırsızlıkta kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Polis baskın yapılan evlerin birinde yaptığı aramada çalıntı ziynet eşyalarını klozetin içinde buldu. Elinde uzun bir eldiven geçiren polis memurları çalınan altınların klozetin içinden güçlükle çıkardı.







Yaklaşık 50 bin TL değerinde

Evinin tuvaletinden çalınan altın çıkan şüphelinin polislere altınları hırsızlık arkadaşlarının kendisinden çalmaması için tuvalete sakladığını söylediği öğrenildi. Klozetten çıkan altınların yaklaşık 50 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.







53 kez yakalanmış

Hırsızlık Büro Amirliği'nde yapılan soruşturmada 17 yaşındaki çete lideri Ç.F.'nin daha önceden 53 kez yakalandığı tespit edildi. Yaşı 18'den küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Ç.F.'nin polis kayıtlarına göre ilk suçunu 13 yaşındayken işlediği daha 18 yaşına gelmeden 53 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Yetkililer çelik kapı dahi olsa hırsızların kilitlenmeyen kapıları bir kaç dakika içinde kredi kartı, röntgen filmi gibi materyaller kullanarak açabildiklerini belirterek vatandaşlardan mutlaka kapılarını kilitlenmesini istedi.







26 suç dosyası

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında Arnavutköy, Eyüpsultan, Şişli , Bayrampaşa, Bahçelievler, Kâğıthane, Ümraniye, Avcılar, Küçükçekmece, Maltepe, Fatih, Büyükçekmece, Bağcılar, Esenler , Başakşehir, Gaziosmanpaşa ilçelerinde meydana gelen 19 adet "Evden Hırsızlık", 5 adet "İş yerinden Hırsızlık", 1 adet "Açıktan Hırsızlık" ve 1 adet "Oto Hırsızlık" konuları olmak üzere toplam 26 suç dosyasından işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.