Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Abdulkadir Selvi'ye övgü: Yazılarında döktürüyorsun!

TBMM'de Abdulkadir Selvi, Şebnem Bursalı ve Sinan Burhan ile kısa bir görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selvi'ye 'Yazılarında döktürüyorsun' dedi.

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AYD Başkanı Sinan Burhan, Şebnem Bursalı ve Abdulkadir Selvi, TBMM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Kısa görüşmede Erdoğan, Abdulkadir Selvi'ye 'Yazılarında döktürüyorsun' ifadesini kullandı.

Görüşmede bulunan Sinan Burhan, ikili arasındaki diyaloğu şöyle aktardı:

"Bugün mecliste Sn. Şebnem Bursalı ve Sn. Abdulkadir Selvi ile birlikte Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme imkanı yakaladık. Cumhurbaşkanımız Sn. Selvi'ye 'yazılarında döktürüyorsun' dedi. Bende efendim olumlu mu yoksa olumsuz mu dedim. 'Çok güzel yazılar yazıyor' dedi"

Sinan Burhan'ın paylaşımı: