Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fatih Erbakan görüşecek iddiası! Üst üste açıklamalar geldi

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 10 şehirde işbirliği görüşmeleri olumsuz sonuçlanmış ve Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, "Seçimlere kendi adaylarımızla giriyoruz" açıklaması yapmıştı. YRP'nin 10 Şubat Cumartesi günü Ankara ve İstanbul adaylarını açıklaması beklenirken, ortaya sürpriz bir iddia atıldı.

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Yeniden Refah Partisi ile AK parti arasındaki yerel seçim ittifakı görüşmeleri olumsuzlukla sonuçlanmış ve Fatih Erbakan, "Seçimlere kendi adaylarımızla gireceğiz" açıklaması yapmıştı. DEM Parti'nin de Başak Demirtaş'ı aday göstermeye hazırlanması nedeniyle bu karar AK Parti cephesinde çok fazla hareketliliğe neden olmamıştı.

Başak Demirtaş adaylıktan çekilince...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığından çekildiğini duyurmasının ardından AK Parti kulislerinde hareketlilik başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan arasında yeni bir görüşme olabileceği iddiası konuşulmaya başlandı.

10 Şubat'tan önce görüşebilirler...

Yeniden Refah kulislerinde olası bir görüşmenin 10 Şubat’taki aday tanıtım toplantısından önce gerçekleşebileceği iddiaları konuşuldu. TGRT Haber'e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın danışmanı Şerif Varol, iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yeniden Refah Partisi, adaylarını duyuracak" ifadelerini kullandı.

Erbakan konuştu, konu kapandı...

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara adayları arasında ismi geçen Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada çıkan ittifak görüşmeleri tekrar başlayacak haberleri asılsızdır. Genel Başkanımız açıklamayı yaptı. Konu kapandı. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Ankara ve İstanbul’da da adaylarımızı çıkarıyoruz. Ahlaklı Belediyecilik için kollarını sıvamış tüm adaylarımızı 10 Şubat’ta ilan edeceğiz.