Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 yıl aradan sonra ziyarette bulunduğu Diyarbakır'da terör örgütü PKK'dan evlatlarını isteyen ailelerle görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüştü. Erdoğan annelere böyle hitap etti:

*25 kadar evladımız aileleriyle buluştu, istiyoruz ki diğerleri de buluşsun. Kolay değil Hacire Ana ile başlayan süreç devam ediyor. Daha da artacağına inanıyorum. Diyarbakır Anneleriyle, Van Anneleri, Şırnak Anneleri bütünleşti. Acımız büyük. Fakat açık söylemeliyim. Bu PKK'nın HDP'nin tüm bunların evlat diye bir derdi yok. Kandil'de taciz bunlar için sorun değil. 13-14-15 yaşındaki kızların taciz edilmesi, yöneticilerin evlat diye sorunu yok.

*Biz bu işlerin takibindeyiz. Bu işi asla bırakmadık, bizim de evlatlarımız var. Tüm İçişleri Bakanlığımız, silahlı kuvvetlerimiz bunların üzerine gidiyor. Sonuna kadar bu işi kovalayacağız. Rabbim inşallah kalan yavrularımıza da bizlere kavuşmayı nasip etsin.