BIST 1.378
DOLAR 8,67
EURO 10,29
ALTIN 502,63
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Hamza Yazıcı sevgilisi kim Şenay Forbes kaç yaşında?

Hamza Yazıcı sevgilisi kim Şenay Forbes kaç yaşında?

Camdaki Kız dizsinde rol alan BKM oyuncusu Hamza Yazıcı sevgilisi Şenay Forbes ile tatilde görüntülendi. Yeni bir aşka yelken açan Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Abone ol

Camdaki Kız dizisinde Tako karakterine hayat veren Hamza Yazıcı sevgilisi ile tatilde görüntülendi. Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile tatilde görüntülendi. Hayatındaki her şeyin güzel gittiğini söyleyen oyuncu, "Biraz tatil yapıp İstanbul'a döneceğim" derken ilişkisi hakkında da konuştu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler'de ve aynı kanaldaki Camdaki Kız dizisinde Tako karakterini oynayan Hamza Yazıcı, tatil sezonunu açtı. Dizisi sezon finali yapan oyuncu, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'ya gitti.

O bana yürüdü ben de koştum: Hayatında her şeyin yolunda olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Camdaki Kız sezon arası verdi. Biraz tatil yapıp İstanbul'a döneceğim" dedi. Şenay Forbes ile ilişkisi hakkında da konuşan Hamza Yazıcı sözleri şöyle devam etti: "Bana 'sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum."

Şenay Forbes, Türk anne ve Amerikalı bir babanın kızıdır. Yaşamını Kaliforniya'da sürdüren Şenay Forbes, belirli aralıklarla İzmir çevresinde de ikamet etmektedir.

Şenay Forbes'ın aşk yaşadığı Hamza Yazıcı, 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Bugün 29 yaşında olan Hamza Yazısı aslen Hatay’ın Antakya ilçesindendir. 128 cm boyunda olan Hamza Yazıcı, ilk olarak Güldür Güldür Show ve Çok Güzel Hareketler Bunlar programlarının ekibinde yer aldı. 2008 yılından beri tiyatroyla uğraştığı bilinen Hamza Yazıcı başrollerinde Saba Tümer, Mehmet Ali Erbil, Sümel Tilmaç’ın yer aldığı 2015 yapımı komedi filmi Polis Akademisi Alaturka’da ‘Yüce Osman’ karakterini canlandırdı. 

Tako Karakteri Hakkında Bilgiler

Tako, Rafet Koroğlu’nun sağ koludur. Çocukluk yıllarından itibaren güçlünün yanında durursa bu hayatta ezilmeyeceğine karar vermiştir. Dünyada kendini gerçekleştirmek için bir güç silahı olarak gördüğü Rafet’in sözünden hiçbir zaman çıkmaz. Kişisel bakımına, tıraşına, saçına, üstüne başına çok önem verir

ÖNCEKİ HABERLER
Phoenix Suns NBA final serisinde durumu 2-0 yaptı
Phoenix Suns NBA final serisinde durumu 2-0 yaptı
Ankara'da vahşet toplu intihar çıktı! Bebeklerin biberonuna fare zehiri koymuş
Ankara'da vahşet toplu intihar çıktı! Bebeklerin biberonuna fare zehiri koymuş
İlk kez kullanmıştı! Ordu'da gözyaşları sel oldu: Keşke 100 yıl daha...
İlk kez kullanmıştı! Ordu'da gözyaşları sel oldu: Keşke 100 yıl daha...
Siirt'te deprem oldu! AFAD'dan flaş açıklama
Siirt'te deprem oldu! AFAD'dan flaş açıklama
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması! Ali Koç forma fiyatlarını açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması! Ali Koç forma fiyatlarını açıkladı
Yargıtay'dan 28 Şubat kararı Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın cezaları onandı
Yargıtay'dan 28 Şubat kararı Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın cezaları onandı
Çankaya'da zammı beğenmeyen işçiler 'çöpleri toplamama' eylemi başlattı
Çankaya'da zammı beğenmeyen işçiler 'çöpleri toplamama' eylemi başlattı
Kampta dehşet! ABD'de bir boz ayı bir kadını çadırından çekip öldürdü
Kampta dehşet! ABD'de bir boz ayı bir kadını çadırından çekip öldürdü
Kripto para yatırımcıları dikkat! Çin hükümetinden Binance'a erişim engeli!
Kripto para yatırımcıları dikkat! Çin hükümetinden Binance'a erişim engeli!
Kurban Bayramı 2021 kaç gün ayın kaçında başlıyor Diyanet takvimi
Kurban Bayramı 2021 kaç gün ayın kaçında başlıyor Diyanet takvimi