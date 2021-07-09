Fenerbahçe'nin yeni sezon forması! Ali Koç forma fiyatlarını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Puma ile gerçekleştirdiği imza töreninde Sarı-Lacivertlilerin yeni sezon formaları tanıtıldı. Ali Koç, 'Bu sene formamızda yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız değil. Hakkımızı arıyoruz. Yönetim kurulu olarak karar verdik, artık yıldız kullanmıyoruz' dedi. İşte yeni sezon formaları ve fiyatı...

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Fenerbahçe'de yeni sponsor Puma ile resmi imzalar atıldı. Ülker Stadı'nda başlayan törende başkan Ali Koç ile Puma yetkilileri hazır bulundu. Törende yeni sezon formaları da ilk kez taraftarla buluştu.

Fenerbahçe, forma sponsorluğu için Puma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de 3. formanın satışı 19 Temmuz'da yapılacak. Sarı-lacivertli kulübün yeni sezon formaları Puma'nın dünya genelindeki tüm mağazalarında satışa çıkacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, forma tanıtım töreninde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

Çok uzun bir birliktelikten sonra, yeni bir markayla birlikteliğe gidiyoruz. Aşağı yukarı 30 seneyi aşan bir birlikteliğe son verdik. Fenerbahçe'nin tarihinde biri Adidas, biri Fenerium olmak üzere iki marka var.

Öncelikle Adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Geldiğimiz noktada PUMA'yla devam etme kararı aldık. Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli markalarından biri, belki de en önemlisi. Birlikte çalıştığımız markaları büyütürüz.

"Bu sene formamızda yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız, para değil. Bizim derdimiz yaptığımız başvuruda 28 şampiyonluğumuzun resmiyete kavuşması. 1923'te kurulan Türkiye ve 1923'te kurulan TFF, 36 yıllık süreçteki ulusal turnuvalar göz ardı edilmiş.

2 senelik bir anlaşmamız var. Hem bizim onları tanımamız için hem de onların bizi tanıması açısından bunu sağlıklı buluyorum. 19 Ağustos'ta büyük bir lansman olacak. Dünyanın önde gelen 5 kulübü ile olacak. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor.

"Olacak iş değil, çok rahatsız olduk"

"Bu sezon formalar sızdı. Olacak iş değil, çok rahatsız olduk. PUMA'nın yerinde olsam reklam ajansımı değiştiririm. Önümüzdeki yıllarda belki de Avrupa'daki gibi yeni sezon formalarını önceki sezonun son maçında giyip tanıtmakta fayda var. Bu tür şeyler bizim ülkemizde gizli yapılamıyor. Formalarımızdan çok mutluyuz. Asıl gelecek sezon daha farklı formalar bizi bekliyor. Umarım formalar bize şans getirir. Yeni iş birliğimizin hayırlı olmasını, yanında birçok kupa getirmesini temenni ediyorum"

Dizayn süreci enteresan bir süreç. Genelde PUMA dizayn ekibini bir hafta, iki haftalığına gönderiyor. Stadı geziyorlar, Kadıköy'ü geziyorlar ve her şeyi gözlemliyorlar.

İç saha, dış saha ve üçüncü forma için örnekler getiriyorlar. Biz üstünde ufak tefek değişiklikler istiyoruz. Gidip tekrar çalışıyorlar ve son noktaya geliyor. Biz bir semt takımıyız ve bunu içselleştirmek çok önemli. Taraftarlar nelere kızıyor, neleri seviyor. Bunları ve tüm ilkeleri gözlemleyip anlıyorlar, buna göre dizayn oluşturuyorlar"

Yeni bir adım olarak, gelecek senenin formalarını da beğenip, seçtik.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları:

Forma fiyatları

Ali Koç, forma fiyatları ile ilgili '"Formalar bu sene 319 lira olacak. Diğer rakiplerimize baktığımızda biraz daha yüksek olabilirdi." diye konuştu.