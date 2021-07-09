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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü. Elvan Görüşmeye dair yaptığı açıklamada "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik." dedi.

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Bakan Elvan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştüklerini bildiren Elvan, şunları kaydetti:

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik."

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