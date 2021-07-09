ABD'de bir boz ayı kamp alanındaki bir kadını çadırından çekip öldürdü

ABD'de yetkililer Montana'daki bir kamp yerinde gece yarısı bir kadını çadırından çekip çıkararak öldüren boz ayıyı arıyor. Araştırmayı yürütenler ayının 181 kilo civarında olduğunu düşünüyor

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California'lı bir hemşire olan 65 yaşındaki Leah Lokan, çıktığı bisiklet turunda Ovando kasabası yakınlarındaki bir kamp yerinde mola vermiş ve çadır kurmuştu.

Salı günü yaşanan saldırı sırasında kamp sakinleri hayvanı ayı caydırıcı sprey ile kovaladılar.Amerikan Doğal Yaşam görevlileri ve kolluk güçleri, Lokan'ı öldüren ayıyı bulmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor ve bulurlarsa öldürmeyi planladıklarını söylüyorlar.

Montana Balık, Doğal Hayat ve Parklar Kurumu'nun (FWP) verdiği bilgiye göre, özel bir hava kurtarma şirketi olan Two Bear Air Rescue hayvanın yerini tespit etmek için kızılötesi teknolojisi kullanıyor.

Ayrıca, aynı gece ayının bir çok tavuğu öldürüp yediği, bölgedeki tavuk çiftliğinin yakınlarına da tuzaklar kuruldu.

Olayı inceleyen yetkililer hayvanın yaklaşık 181 kilo ağırlığında olduğunu ve DNA'sının tespit edildiğini söylüyorlar. Tuzaklara yakalanan ayılara DNA testi yaparak, saldırgan ayıyı bulmayı planlıyorlar.

Önce görünüp kaçmış, sonra geri dönmüş

Hayatını kaybeden hemşirenin arkadaşı Mary Flowers, AP haber ajansına konuşarak, Lokan'ın geçmişte de uzun mesafe bisiklet turları yaptığını, bu son yolculukta yanında kız kardeşi ve bir arkadaşının da olduğunu söyledi.

Flowers "Böyle maceraları seviyordu. Hayata görülmemiş bir tutkuyla bağlıydı" diye konuştu.

FWP, ayının kamp yerine yerel saatle sabaha karşı 03.00 sularında yaklaştığını ama önce kaçtığını söylüyor.

Leah Lokan ve ayrı bir çadırda kalan iki yol arkadaşı bunun üzerine çadırlarındaki yiyecekleri dışarı çıkarıp güvenli bir yere koyuyor. Fakat kısa süre sonra ayı geri dönerek ölümle yol açan saldırıyı yapıyor.