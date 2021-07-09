BIST 1.374
DOLAR 8,67
EURO 10,29
ALTIN 503,26
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

ABD'de bir boz ayı kamp alanındaki bir kadını çadırından çekip öldürdü

ABD'de bir boz ayı kamp alanındaki bir kadını çadırından çekip öldürdü

ABD'de yetkililer Montana'daki bir kamp yerinde gece yarısı bir kadını çadırından çekip çıkararak öldüren boz ayıyı arıyor. Araştırmayı yürütenler ayının 181 kilo civarında olduğunu düşünüyor

Abone ol

California'lı bir hemşire olan 65 yaşındaki Leah Lokan, çıktığı bisiklet turunda Ovando kasabası yakınlarındaki bir kamp yerinde mola vermiş ve çadır kurmuştu.

Salı günü yaşanan saldırı sırasında kamp sakinleri hayvanı ayı caydırıcı sprey ile kovaladılar.Amerikan Doğal Yaşam görevlileri ve kolluk güçleri, Lokan'ı öldüren ayıyı bulmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor ve bulurlarsa öldürmeyi planladıklarını söylüyorlar.

Montana Balık, Doğal Hayat ve Parklar Kurumu'nun (FWP) verdiği bilgiye göre, özel bir hava kurtarma şirketi olan Two Bear Air Rescue hayvanın yerini tespit etmek için kızılötesi teknolojisi kullanıyor.

Ayrıca, aynı gece ayının bir çok tavuğu öldürüp yediği, bölgedeki tavuk çiftliğinin yakınlarına da tuzaklar kuruldu.
Olayı inceleyen yetkililer hayvanın yaklaşık 181 kilo ağırlığında olduğunu ve DNA'sının tespit edildiğini söylüyorlar. Tuzaklara yakalanan ayılara DNA testi yaparak, saldırgan ayıyı bulmayı planlıyorlar.

Önce görünüp kaçmış, sonra geri dönmüş

Hayatını kaybeden hemşirenin arkadaşı Mary Flowers, AP haber ajansına konuşarak, Lokan'ın geçmişte de uzun mesafe bisiklet turları yaptığını, bu son yolculukta yanında kız kardeşi ve bir arkadaşının da olduğunu söyledi.
Flowers "Böyle maceraları seviyordu. Hayata görülmemiş bir tutkuyla bağlıydı" diye konuştu.

FWP, ayının kamp yerine yerel saatle sabaha karşı 03.00 sularında yaklaştığını ama önce kaçtığını söylüyor.
Leah Lokan ve ayrı bir çadırda kalan iki yol arkadaşı bunun üzerine çadırlarındaki yiyecekleri dışarı çıkarıp güvenli bir yere koyuyor. Fakat kısa süre sonra ayı geri dönerek ölümle yol açan saldırıyı yapıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Diyanet Vakfı kurbanlık bağış nasıl yapılır hesap numaraları
Türkiye Diyanet Vakfı kurbanlık bağış nasıl yapılır hesap numaraları
Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı cevabı: Talihsiz açıklama
Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı cevabı: Talihsiz açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması
Ak Parti'den ekonomiyi düzeltme hamlesi! Meclis'e sunuldu
Ak Parti'den ekonomiyi düzeltme hamlesi! Meclis'e sunuldu
Arjantin'de maaşların Bitcoin ile ödenmesi konuşuluyor
Arjantin'de maaşların Bitcoin ile ödenmesi konuşuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 sonra Diyarbakır'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 sonra Diyarbakır'a geldi
Kızılay vakfı kurbanlık bağış 2021 fiyatları güncel liste
Kızılay vakfı kurbanlık bağış 2021 fiyatları güncel liste
Ankara'da 2 kadınla yaşıyordu cinsel ilişki sırası için öldürdü! Son sözü bakın ne oldu
Ankara'da 2 kadınla yaşıyordu cinsel ilişki sırası için öldürdü! Son sözü bakın ne oldu
Devlet Bahçeli'den Zülfü Livaneli'nin Ecevit sözlerine tepki! Mesnetsiz iddia, seviyesiz iftira
Devlet Bahçeli'den Zülfü Livaneli'nin Ecevit sözlerine tepki! Mesnetsiz iddia, seviyesiz iftira
Cem Uzan'dan büyük patronlara tazminat davası listede yok yok: Sabancı, Aydın Doğan...
Cem Uzan'dan büyük patronlara tazminat davası listede yok yok: Sabancı, Aydın Doğan...