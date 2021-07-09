Şenay Forbes kimdir kaç yaşında Hamza Yazıcı sevgilisi boyu kaç

Camdaki Kız dizsinde rol alan BKM oyuncusu Hamza Yazıcı sevgilisi Şenay Forbes ile tatilde görüntülendi. Yeni bir aşka yelken açan Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

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Camdaki Kız dizisinde Tako karakterine hayat veren Hamza Yazıcı sevgilisi ile tatilde görüntülendi. Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile tatilde görüntülendi. Hayatındaki her şeyin güzel gittiğini söyleyen oyuncu, "Biraz tatil yapıp İstanbul'a döneceğim" derken ilişkisi hakkında da konuştu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler'de ve aynı kanaldaki Camdaki Kız dizisinde Tako karakterini oynayan Hamza Yazıcı, tatil sezonunu açtı. Dizisi sezon finali yapan oyuncu, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'ya gitti.

O bana yürüdü ben de koştum: Hayatında her şeyin yolunda olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Camdaki Kız sezon arası verdi. Biraz tatil yapıp İstanbul'a döneceğim" dedi. Şenay Forbes ile ilişkisi hakkında da konuşan Hamza Yazıcı sözleri şöyle devam etti: "Bana 'sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum."

Şenay Forbes, Türk anne ve Amerikalı bir babanın kızıdır. Yaşamını Kaliforniya'da sürdüren Şenay Forbes, belirli aralıklarla İzmir çevresinde de ikamet etmektedir.

Şenay Forbes'ın aşk yaşadığı Hamza Yazıcı, 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Bugün 29 yaşında olan Hamza Yazısı aslen Hatay’ın Antakya ilçesindendir. 128 cm boyunda olan Hamza Yazıcı, ilk olarak Güldür Güldür Show ve Çok Güzel Hareketler Bunlar programlarının ekibinde yer aldı. 2008 yılından beri tiyatroyla uğraştığı bilinen Hamza Yazıcı başrollerinde Saba Tümer, Mehmet Ali Erbil, Sümel Tilmaç’ın yer aldığı 2015 yapımı komedi filmi Polis Akademisi Alaturka’da ‘Yüce Osman’ karakterini canlandırdı.

Tako Karakteri Hakkında Bilgiler

Tako, Rafet Koroğlu’nun sağ koludur. Çocukluk yıllarından itibaren güçlünün yanında durursa bu hayatta ezilmeyeceğine karar vermiştir. Dünyada kendini gerçekleştirmek için bir güç silahı olarak gördüğü Rafet’in sözünden hiçbir zaman çıkmaz. Kişisel bakımına, tıraşına, saçına, üstüne başına çok önem verir