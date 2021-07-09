BIST 1.374
DOLAR 8,67
EURO 10,29
ALTIN 502,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Denizli'de yarı çıplak kadın ortalığı karıştırdı! Şalvar giydirmek istediler o 'zoom çek' dedi

Denizli'de yarı çıplak kadın ortalığı karıştırdı! Şalvar giydirmek istediler o 'zoom çek' dedi

DENİZLİ'de yarı çıplak haldeki alkollü kadın, kendini seyir halindeki araçların önüne attı. Ekipleri çileden çıkaran o kadına vatandaşlar, kıyafet giydirmeye çalıştı. Kadının, gazetecilere 'Beni böyle zoom alarak çek, yıllardır cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten' demesi de dikkat çekti.

Abone ol

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde alkollü olan E.C. isimli kadın, seyir halinde olan araçların önüne atlayarak sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar uyarılara rağmen durmayan alkollü kadını 112’ye ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından müdahale edilmesini istemeyen E.C., polisi ise adeta çileden çıkardı. Ayakta dahi durmakta zorluk çeken alkollü kadın, olay yerinden ayrılmak için elinden geleni yaptı. O esnada yoldan geçen bir tanıdığı genç kızı sakinleştirmek yoğun çaba sarf etti.

"Bacın olsaydım seni öldürürdüm"
Alkollü kadının evine gitmesini söyleyen tanıdığı, “Senin çocuğuna 85 yaşındaki kadın bakıyor. Ben senin bacın olsaydım seni öldürürdüm” dediği sırada alkollü kadın ise oynamaya başladı.

"Beni böyle zoom alarak çek"
Tatile gitmek istediğini söyleyen E.C.’yi, polis ekipleri tutmakta zorluk çekerken, E.C. kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Beni böyle zoom alarak çek, yıllardır cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten” dedi.

Kıyafet giydirmeye çalıştılar
Yoldan geçen bir vatandaş ise aldığı şalvarı yarı çıplak kadına giydirmeye çalıştı. Israrlara rağmen şalvarı giymeyen alkollü kadın, elini kolunu sallaya sallaya olay yerinden ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de bir boz ayı kamp alanındaki bir kadını çadırından çekip öldürdü
ABD'de bir boz ayı kamp alanındaki bir kadını çadırından çekip öldürdü
Türkiye Diyanet Vakfı kurbanlık bağış nasıl yapılır hesap numaraları
Türkiye Diyanet Vakfı kurbanlık bağış nasıl yapılır hesap numaraları
Şenay Forbes kimdir kaç yaşında Hamza Yazıcı sevgilisi boyu kaç
Şenay Forbes kimdir kaç yaşında Hamza Yazıcı sevgilisi boyu kaç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması
İstanbul'da klozetten zor çıkarıldı değeri binlerce TL! 53 kez polise yakalanmış
İstanbul'da klozetten zor çıkarıldı değeri binlerce TL! 53 kez polise yakalanmış
Arjantin'de maaşların Bitcoin ile ödenmesi konuşuluyor
Arjantin'de maaşların Bitcoin ile ödenmesi konuşuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 sonra Diyarbakır'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 sonra Diyarbakır'a geldi
Kızılay vakfı kurbanlık bağış 2021 fiyatları güncel liste
Kızılay vakfı kurbanlık bağış 2021 fiyatları güncel liste
Ankara'da 2 kadınla yaşıyordu cinsel ilişki sırası için öldürdü! Son sözü bakın ne oldu
Ankara'da 2 kadınla yaşıyordu cinsel ilişki sırası için öldürdü! Son sözü bakın ne oldu
Devlet Bahçeli'den Zülfü Livaneli'nin Ecevit sözlerine tepki! Mesnetsiz iddia, seviyesiz iftira
Devlet Bahçeli'den Zülfü Livaneli'nin Ecevit sözlerine tepki! Mesnetsiz iddia, seviyesiz iftira