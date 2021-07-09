Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuştu: 2023'e ağır imtihan bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan bu konuşma sonrasında Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Seçimle ilgili mesajlar vererek kapı kapı dolaşma talimatı verdi.

Konuşmasına, yaklaşık 1,5 yıllık hasretin ardından Diyarbakırlılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Erdoğan, bugün Diyarbakır'da dolu dolu, bereketli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Cuma namazını Diyarbakırlılarla birlikte Kurşunlu Camisi'nde eda ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Kurşunlanan Kurşunlu Camisi'nde eda ettik. Bölücü örgütün çukur olayları sırasında yaktığı 5 asırlık tarihi camiyi 3 yıllık titiz çalışmayla yeniden Ezan-ı Muhammedilerle buluşturmuştuk. Camimizin eski görkemine, eski güzelliğine kavuştuğunu bu vesileyle biz de yerinde görmüş olduk Allah'a hamdolsun." diye konuştu.

Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

*Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler. Burada Diyarbakır ailelerinin direnişi sürüyor. Burayı muhalefetten gelen var mı? Böyle bir dertleri var mı onların bunun aksi olsaydı bir gider bir gelirler. Fakat yapmadılar yapmazlar.

*Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz çalışıyor, mücadele ediyoruz. Teröre şiddete, zorbalığa asla teslim olmadık.

*Biz sırtımızı başkaları gibi terör örgütüne değil Rabbimizin takdirine halkın iradesine yaslıyoruz. Biz gücümüzü silahtan, şiddetten değil 40 yıldır yanımızda duran aziz milletimizden alıyoruz.

2023'e kadar bizi ağır imtihanlar bekliyor

*2023'e kadar bizi ağır imtihanların beklediğini anlıyoruz. Yurt dışı mahreçli planların yeniden devreye alındığını görüyoruz. Dikkat ederseniz CHP'li siyasetçilerinin hezeyan beyanlarında artış yaşanıyor. Hazreti Mevlana testinin içinde ne varsa dışına o sızar diye buyuruyor.

*Nasıl 17-25 Aralık girişiminde FETÖ'nün sözcülüğünü yaptılarsa şimdi de organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar. Kulaklarına ne fısıldanırsa onu söylemeyi siyaset zannediyorlar.

*CHP, parti teşkilatlarını saran taciz, tecavüz ve yolsuzluklarla yüzleşmek yerine kendi pisliklerini bize bulaştırmaya çalışıyor. Sadece milletten ve milletin değerlerinden kopuk değiller. Ülkenin ve bölgenin gerçeklerinden de habersizler.

*Yeni bir adım atıyorlarmış Doğu Masası. Neredeydiniz bu güne kadar? Biz bugüne kadar ne Doğu'dan ne Güneydoğu'dan koptuk.

*Şimdiden kapı kapı dolaşmaya başlayacağız. Siyasette gevşemenin maliyeti ağır olacaktır. Kapısını çalmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerindedir. Sizlerden tam kadro sahada olmanızı istiyorum. Bölge insanının hayatına dokunan hizmetlerimizi saymaya kalksak günler yetmez.

*Farklı sebeplerle teşkilattan ayağı soğuyanlar olabilir. Bize düşen en önemli görev bu kardeşlerimizle iletişim kurarak gerekirse ayağına giderek davamıza kazandırmaktır.