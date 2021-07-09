Çankaya'da zammı beğenmeyen işçiler 'çöpleri toplamama' eylemi başlattı

ANKARA'da, Çankaya Belediyesi'nde görevli işçiler yapılan zammı beğenmeyince greve gitti. İşçilerin "çöpleri toplamama" eylemi başlatmasının ardından Çankaya'da caddelerde çöp yığınları oluştu.

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Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, belediyeyle DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesinin kendilerinden habersiz imzalandığı, bu sözleşmenin yetersiz olduğu ve haklarının verilmediği gerekçesiyle dün geceden itibaren eylem başlattı.

İşçilerin "çöpleri toplamama eylemi" nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı başta olmak üzere ilçenin meydan, cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu.

Bir grup işçi, bugün Çankaya Belediye Başkanlığına giderek eylemlerini burada sürdürdü. Yetkililerle görüşen ve sözleşmeyi kabul etmediklerini belirten bazı işçiler, geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yaptığı yazılı açıklamada dün Genel-İş Sendikası ile yeni bir toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını belirtti.

"6 bin 500 lira maaşa rağmen..."

Belediyede asgari ücretin net 4 bin 850 lira olarak belirlendiğini aktaran Taşdelen, şunları kaydetti: Parklar ve süpürgedeki işçimizin ücreti hafta sonu zammı ile net 5 bin 300 lira, çöp toplayan işçimizin ücreti hafta sonu ve gece zammı ile net 6 bin 500 liradır. Çöp kamyonu şoförlerimiz ise hafta sonu ve gece ile net 6 bin 750 lira alacaklar. İkramiye ve sosyal haklarla artış oranı yüzde 40 oldu. Buna rağmen bazı işçilerimiz eyleme geçti ve dün gece çöpler toplanmadı. Çok üzgünüm. Tedbirleri almakla birlikte sevgili Çankayalılardan özür dilerim."

İşçilerin eylemi nedeniyle cadde ve sokaklarda çöplerin birikmesi üzerine devreye Ankara Büyükşehir Belediyesi girdi. Çöpler, Büyükşehir Belediyesine ait çöp arabalarıyla toplandı.