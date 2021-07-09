Kurban Bayramı 2021 kaç gün ayın kaçında başlıyor Diyanet takvimi

Kurbana kaç gün kaldı ve Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı Diyanet takvimi aracılığıyla netlik kazandı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. abine Toplantısı'nda bayram tatilinin 15 Temmuz'la birleşerek 11 gün olması yönünde beklentiler artmıştı. Ancak bayram tatilinin 11 gün olması için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kurban Bayramı tatili için meraklı arayış günden güne artıyor. Toplam 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın hafta içi günlerine denk gelmesi vatandaşları meraklandırdı. Hafta sonu tatilleriyle ve 15 Temmuz resmi tatiliyle birleşip birleşmeyeceği merak edilen bayram tatili kararı ne oldu? Bayram tatili toplam kaç gün sürecek, ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

2021 Kurban Bayramı günleri şu şekilde;

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma

Kurban Bayramı tatili kesin olarak 19 Temmuz arefe günü olması nedeniyle yarım gün olarak başlayacak. Ardından 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz tam gün tatil olarak devam edecek.

15 Temmuz Perşembe günü ve hafta sonu günlerinin birleşip birleşmeyeceği belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz.

5 Temmuz bugün yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu fakat bayram tatiline yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Bayram tedbiri olacak mı?" sorusu üzerine, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." cevabını verdi.