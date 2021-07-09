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Kripto para yatırımcıları dikkat! Çin hükümetinden Binance'a erişim engeli!

Kripto para yatırımcıları dikkat! Çin hükümetinden Binance'a erişim engeli!

ÇİN hükümeti, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'a erişim engeli getirdiğini açıkladı.

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Her ne kadar Bitcoin'in fiyat dalgalanmasında Elon Musk'ın ciddi etkisi olsa da kripto para madenciliği konusunda Çin, dünyaya liderlik ediyor.

Tahminlere göre, dünyadaki tüm madencilik faaliyetlerinin yüzde 65’i Çin’de gerçekleştiriliyor.

Son zamanlarda hükümet, hem kripto paralara hem de madencilere çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı.

Çin’in iklim hedeflerine ulaşmak için kullanılan enerjiyi azaltmaya çalışan yetkililer, Bitcoin madencilerine bölgeyi terk etmeleri için 2 ay süre vermişti

Binance'a da engel geldi 
Kripto paralar konusunda sert yaptırımlarına devam eden Çin hükümeti, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'a erişim engeli getirdi.

Bir süredir düşüş trendinde olan kripto para piyasaları, Çin'in aldığı bu karardan şimdilik etkilenmemiş gibi görünyor.

Kripto para dünyasının finans sistemlerini çökerteceğini ve mevcut düzenin bozulmasına yol açacağını düşünen Çin, görünüşe göre gelecekte de sert yaptırımlar uygulamaya devam edecek.

Şu anda Çin'de Binance web sitesi ve mobil uygulamalarına erişilemiyor. Ancak kullanıcılar, VPN kullanarak borsada işlem yapmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, başlangıçta Çin merkezli olmasına rağmen, 2017 yılındaki kripto para yasaklarından dolayı yurt dışına taşınmak zorunda kalmıştı.

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