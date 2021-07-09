Yargıtay'dan 28 Şubat kararı Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın cezaları onandı

Yargıtay 28 Şubat davasının hapis cezalarını onadı

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Yargıtay 28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. Bu karar neticesinde rütbeleri de sökülecek.

Eski adıyla Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Dairenin kararında, 28 Şubat 1997'de birtakım sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra basın yayın kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, sermaye çevreleri, sivil bürokrasi ve yargı mensuplarının desteğiyle, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararların hükümete dayatıldığı ve seçilmiş bir hükümetin işlevsiz hale getirildiği ifade edildi.

Hapis cezaları onandı

Söz konusu süreçte yaşananların anlatıldığı kararda, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu. Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.

Daire, yerel mahkemede 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesinde belirtilen "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan müebbet hapis cezası verilen sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin de bu suça yardım kapsamında olduğu gerekçesiyle bozulmasına hükmetti.

Yerel mahkemede "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçu bakımından "gizli ittifak" suçunu işlediklerine ancak 765 sayılı Kanun'da 10 yıllık asli zaman aşımı süresi nedeniyle dosyalarının düşürülmesine ve beraatine hükmedilenlerin de arasında olduğu sanıklar İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır'ın dosyalarının bozulması kararlaştırıldı.Daire ayrıca 37 sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

28 Şubat davasında ne olmuştu?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasına ilişkin istinaf incelemesini tamamlamış, 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu. Yerel mahkemenin dosyayı karara bağladığı 13 Nisan 2018'den sonra ölen ve yargılama sonucunda müebbet hapse mahkum edilen sanıklar dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile Çetin Dizdar ve Hikmet Köksal, yargılama sonucunda beraat eden sanıklar Ahmet Atalay Efeer, İzzettin Gürdal ve Hamza Özaltın yönünden hükmü düzelterek, bu sanıklar hakkındaki kamu davasını ölüm nedeniyle düşürmüştü.

Gizli ittifaktan verilen düşme kararı bozuldu

Daire, bir kısım sanıklar hakkında, "Gizli ittifak" suçundan dolayı zaman aşımı nedeniyle verilen düşme kararlarını "hükümeti cebren düşürmeye yardım" suçu olabileceğinden bozdu. Öte yandan, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu bir kısım sanıklara verilen müebbet hapis cezaları ise, "hükümeti cebren düşürmeye yardım" suçu olabileceğinden bozuldu.