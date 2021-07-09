Ankara'da vahşet toplu intihar çıktı! Bebeklerin biberonuna fare zehiri koymuş

ANKARA'da tartıştığı kızı ile iki torununu silahla vurarak öldürüp intihar girişiminde bulundu. O anneanne hastanede polise verdiği ilk beyanında akıllara durgunluk veren iddialarda dile getirdi. Öznur Aydın ile kızı Meryem fare zehri içerek intihar etmeye karar verdi. Meryem Atsak'ın, çocuklarının yetim kalacağı düşüncesi ile onları da öldürmek istediği ve biberonlarına fare zehri koyduğu, zehir etki etmeyince de çocuklarını öldürdüğü öne sürüldü.

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Ankara'nın Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı kızı Meryem Atsak'ı (23), 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer adındaki iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulunmuştu. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan anneanne Öznur Aydın ilk ifadesini verdi. İfadedeki kan donduran detaylara sabah.com.tr ulaştı.

Önce fare zehirini denemişler

Aile içi sorunları nedeniyle baba ocağına çocukları ile beraber gelen Meryem Atsak annesi ile konuşarak evde bulunan fare zehri ile intihar etmeye karar verdi. Çocuklarda yetim kalmasın diye onları da zehirleme kararı alındı. Anne Meryem önce Merve'ye ait biberon ile Ömer'in içeceğinin içine fare zehri koydu ardından da kendileri de fare zehrini içerek etkisini göstermesi için bir süre bekledi.

Fare zehiri etki etmeyince

Fare zehri etkili olmaması üzerine Meryem Atsak babasına ait ruhsatsız tabancayla 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Öznur Aydın, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

Barut izi ortaya çıkaracak

Ankara Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı incelemede bulundu. Evde delil olabilecek tüm materyallar ile olayda kullanılan silah balistik incelemeye gönderildi. Öznur Aydın'ın iddialarını silah üzerinde yapılan inceleme ve adli tıp kurumunda gelecek rapor belirleyecek. Meryem Atak'ın silah ile atış yapıp yapmadığı elinde ve kolundaki barut izine bakılacak. Anne ve çocukların ölüm pozisyonları detaylı şekilde incelenecek.