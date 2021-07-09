BIST 1.377
DOLAR 8,67
EURO 10,29
ALTIN 502,67
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Şenay Forbes boyu kaç santim Hamza Yazıcı sevgilisi kaç kilo?

Şenay Forbes boyu kaç santim Hamza Yazıcı sevgilisi kaç kilo?

Camdaki Kız dizsinde rol alan BKM oyuncusu Hamza Yazıcı sevgilisi Şenay Forbes ile tatilde görüntülendi. Yeni bir aşka yelken açan Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Abone ol

Camdaki Kız dizisinde Tako karakterine hayat veren Hamza Yazıcı sevgilisi ile tatilde görüntülendi. Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile tatilde görüntülendi. Hayatındaki her şeyin güzel gittiğini söyleyen oyuncu, "Biraz tatil yapıp İstanbul'a döneceğim" derken ilişkisi hakkında da konuştu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler'de ve aynı kanaldaki Camdaki Kız dizisinde Tako karakterini oynayan Hamza Yazıcı, tatil sezonunu açtı. Dizisi sezon finali yapan oyuncu, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'ya gitti.

O bana yürüdü ben de koştum: Hayatında her şeyin yolunda olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Camdaki Kız sezon arası verdi. Biraz tatil yapıp İstanbul'a döneceğim" dedi. Şenay Forbes ile ilişkisi hakkında da konuşan Hamza Yazıcı sözleri şöyle devam etti: "Bana 'sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum."

Şenay Forbes, Türk anne ve Amerikalı bir babanın kızıdır. Yaşamını Kaliforniya'da sürdüren Şenay Forbes, belirli aralıklarla İzmir çevresinde de ikamet etmektedir.

Şenay Forbes'ın aşk yaşadığı Hamza Yazıcı, 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Bugün 29 yaşında olan Hamza Yazısı aslen Hatay’ın Antakya ilçesindendir. 128 cm boyunda olan Hamza Yazıcı, ilk olarak Güldür Güldür Show ve Çok Güzel Hareketler Bunlar programlarının ekibinde yer aldı. 2008 yılından beri tiyatroyla uğraştığı bilinen Hamza Yazıcı başrollerinde Saba Tümer, Mehmet Ali Erbil, Sümel Tilmaç’ın yer aldığı 2015 yapımı komedi filmi Polis Akademisi Alaturka’da ‘Yüce Osman’ karakterini canlandırdı. 

Tako Karakteri Hakkında Bilgiler

Tako, Rafet Koroğlu’nun sağ koludur. Çocukluk yıllarından itibaren güçlünün yanında durursa bu hayatta ezilmeyeceğine karar vermiştir. Dünyada kendini gerçekleştirmek için bir güç silahı olarak gördüğü Rafet’in sözünden hiçbir zaman çıkmaz. Kişisel bakımına, tıraşına, saçına, üstüne başına çok önem verir

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması! Ali Koç forma fiyatlarını açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması! Ali Koç forma fiyatlarını açıkladı
Yargıtay'dan 28 Şubat kararı Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın cezaları onandı
Yargıtay'dan 28 Şubat kararı Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın cezaları onandı
Kampta dehşet! ABD'de bir boz ayı bir kadını çadırından çekip öldürdü
Kampta dehşet! ABD'de bir boz ayı bir kadını çadırından çekip öldürdü
Kripto para yatırımcıları dikkat! Çin hükümetinden Binance'a erişim engeli!
Kripto para yatırımcıları dikkat! Çin hükümetinden Binance'a erişim engeli!
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü
Ordu'da düğününe 1 gün kala hayatını kaybetti babanın cümlesi içleri acıttı
Ordu'da düğününe 1 gün kala hayatını kaybetti babanın cümlesi içleri acıttı
Bolu'da 15 dakika içinde olanlar oldu! Kanlar içinde bıraktı: Cezası belli oldu
Bolu'da 15 dakika içinde olanlar oldu! Kanlar içinde bıraktı: Cezası belli oldu
Ana akım Amerikan medyasında Rusya neden gündemden düştü?
Ana akım Amerikan medyasında Rusya neden gündemden düştü?
LÖSEV kurbanlık bağış 2021 fiyatları güncel liste yayınlandı
LÖSEV kurbanlık bağış 2021 fiyatları güncel liste yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuştu: 2023'e ağır imtihan bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuştu: 2023'e ağır imtihan bekliyor