Sultangazi'de Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde 2 zanlı tutuklandı

Sultangazi'de, 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen 2 zanlı tutuklandı.

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İstanbul Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünün ardından soruşturma esnasında yeni görüntüler ortaya çıkmıştı.

Elif Çakal'ın olaydan hemen önce arkadaşlarından dayak yediği görüntülerin ortaya çıkması ile beraber, öncesinde serbest bırakılan Çakal'ın 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Olayın öncesinde kız arkadaşları tarafından dövüldüğü görüntüler ortaya çıkmıştı

Kararın ardından S.T. (17) ile T.Y. (15), yeniden gözaltına alınarak Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edilmiş, şüpheliler Gürkan K. (22) ile Ufuk B.’nin (21) hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Adliyede hakimliğe çıkarılan şüpheli S.T. ‘eziyet etme’ suçundan tutuklanmış, T.Y. ise aynı suçtan ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler Gürkan K. ile Ufuk B. bugün Gaziosmanpaşa Adliyesine giderek teslim olmuş, çıkarıldıkları savcılıkça ‘eziyet etme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elif Çakal'ın babası: "Kızım onlarla gezme diye sürekli uyarıyordum

Olayın ardından konuşan Baba Çakal, kızını arkadaşları konusunda uyardığını söyledi. Baba Çakal, "Cenabı Allah onların cezasını inşallah verecek. Adalet onları cezasız bırakmayacaktır. Çocuğumu kandırmışlar ve Cumartesi günü saat 16.00 civarında çağırıp götürmüşler saat 18.00 ile 19.00 arası gibi ise bu olay yaşanıyor. Olay olduğu esnada ben işteydim. Kızım bunlar ile arkadaştı eğer intihar etmiş olsaydı, yüzünde izler olurdu ancak kızımın sadece boynunda kırık var. Vücudunun başka bir yerinde herhangi bir şey yok. Ya kızımı dövdükleri esnada geri geri kaçarak aşağıya düştü ya da attılar. Kamera kayıtlarında da görünüyor kızımı dövüyorlar. Eğer çocuğumu çok seviyor olsaydılar 4 kişiler alıp eve getirebilirlerdi. Kızım onlar ile arkadaşlık yapmasın dolaşmasın diye sürekli uyarıyordum. Daha önce bunlara uyup madde de kullanıyordu ama son 6 aydır hiç görmemiştim" dedi.