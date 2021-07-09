BIST 1.378
DOLAR 8,67
EURO 10,29
ALTIN 502,63
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Getirildiğini Erdoğan duyurmuştu FETÖ'cü Orhan İnandı sorgusu başladı

Getirildiğini Erdoğan duyurmuştu FETÖ'cü Orhan İnandı sorgusu başladı

MİT'in yakalayarak Türkiye'ye getirdiği FETÖ Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı'nın sorgusu başladı.

Abone ol

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı, Ankara'ya getirilerek, emniyette sorguya alındı. İnandı'nın gözaltı süresinin 11 Temmuz'a kadar uzatıldığı öğrenildi. 

DHA’nın edindiği bilgiye göre, MİT’in operasyonuyla Kırgızistan’da yakalanan FETÖ üst düzey ismi Orhan İnandı, 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı’nın gözaltı süresi, 11 Temmuz’a kadar uzatıldı. Kapsamlı ifade alma işlemine dün başlanan İnandı’nın avukatlığını ise kız kardeşinin eşi olduğu öğrenilen Denizli Barosu'na kayıtlı Halil İbrahim Yılmaz yapıyor. İnandı’nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği ileri sürülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamza Yazıcı sevgilisi kim Şenay Forbes kaç yaşında?
Hamza Yazıcı sevgilisi kim Şenay Forbes kaç yaşında?
Türkiye'nin sinema tarihi İstanbul'da yok olmak üzere! Yaklaşık 100 bin tane bulunuyor
Türkiye'nin sinema tarihi İstanbul'da yok olmak üzere! Yaklaşık 100 bin tane bulunuyor
Ankara'da vahşet toplu intihar çıktı! Bebeklerin biberonuna fare zehiri koymuş
Ankara'da vahşet toplu intihar çıktı! Bebeklerin biberonuna fare zehiri koymuş
ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar belirlendi
ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar belirlendi
Siirt'te deprem oldu! AFAD'dan flaş açıklama
Siirt'te deprem oldu! AFAD'dan flaş açıklama
Şenay Forbes boyu kaç santim Hamza Yazıcı sevgilisi kaç kilo?
Şenay Forbes boyu kaç santim Hamza Yazıcı sevgilisi kaç kilo?
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması! Ali Koç forma fiyatlarını açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması! Ali Koç forma fiyatlarını açıkladı
Yargıtay'dan 28 Şubat kararı Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın cezaları onandı
Yargıtay'dan 28 Şubat kararı Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın cezaları onandı
Çankaya'da zammı beğenmeyen işçiler 'çöpleri toplamama' eylemi başlattı
Çankaya'da zammı beğenmeyen işçiler 'çöpleri toplamama' eylemi başlattı
Kampta dehşet! ABD'de bir boz ayı bir kadını çadırından çekip öldürdü
Kampta dehşet! ABD'de bir boz ayı bir kadını çadırından çekip öldürdü