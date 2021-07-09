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Türkiye'nin sinema tarihi İstanbul'da yok olmak üzere! Yaklaşık 100 bin tane bulunuyor

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Türkiye'nin sinema tarihi İstanbul'da yok olmak üzere! Yaklaşık 100 bin tane bulunuyor

TÜRKİYE'de yayınlanan neredeyse tüm filmlerin arşivinin bulunduğu Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Uygulama ve Araştırma Merkezi için istenen deprem risk analiz ve filmlerin mevcut durumuna ilişkin raporlar açıklandı.

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İçerisinde yaklaşık 100 bin film, 2 bin envanter kaydı tutulmamış film, çok sayıda film afişi, yönetmenlere ait çekim senaryoları ile kişisel eşyalarının ve sinema ekipmanlarının bulunduğu Balmumcu'daki Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Uygulama ve Araştırma Merkezi için, bağlı bulunduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden deprem risk analiz ve arşivdeki filmlerin durumuna ilişkin raporlar hazırlanması istendi.

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beton Elemanları ve Hazır Beton A.Ş.(İSTON) tarafından hazırlanan raporda, "Zemin kat kolonlarında donatıda korozyon oluşmuş ve pas payını geçerek, korozyon çatlakların oluşmasına sebep olmuştur. Bina 2018 Türkiye bina deprem yönetmeliği şartlarını sağlamamaktadır. Gerekli tedbirlerin alınmasını tavsiye ederiz" tespitleri yapıldı.


"Uygun ısı ve nem koşullarını sağlamamaktadır"
Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT'den uzmanların katılımıyla arşivdeki filmlerin mevcut durumuna ilişkin hazırlanan raporda ise, "Mekanlar koleksiyonların saklanmasına yönelik uygun depolama şartlarına haiz değildir. Filmlerin muhafaza edildiği alanlar, mevcut haliyle filmlerin korunmasına uygun ısı ve nem koşullarını sağlamamaktadır. Ortam koşullarının uygun olmaması karanlıkta paslanmayı, küflenmeyi körüklemiş durumdadır. Film depolarında yangın algılama ve söndürme sistemi bulunmamaktadır" tespitlerine yer verildi.


"Yaklaşık 100 bin film var"
Prof. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Animasyon Tarihçisi Dr. Öğretim Üyesi Başak Ürkmez "Bizim arşivimiz ulusal arşiv niteliğinde olan bir arşiv. Türkiye'nin filmlerinin neredeyse yüzde 90'ı bu arşivde saklanıyor. Yaklaşık 100 bin film var. Envanteri çıkarılmamış yaklaşık 2 bine yakın filmimiz var. Her ülkenin ulusal film arşivleri vardır. Burası da Türkiye'nin ulusal film arşivi. Merkezimizde film yapımcılarının, Kültür Bakanlığı'nın, Genel Kurmay Başkanlığı'nın ve çeşitli kurumların filmleri var. Eser sahipleri istediğinde veriyoruz. Onlar dijitalleştiriyorlar ya da kanallarda gösterim gerçekleştiriyorlar. Burası bir koruma kurumu aslında" dedi.


"Bütün ulusal filmlerimizin yok olacağını öğrendik"
Başak Ürkmez "İklimlendirme koşulları yeniden sağlanmalı. Bunu dünyada bütün ülkeler nasıl saklıyorsa biz de arşivimizi iyi bir şekilde saklamalıyız. Buradaki film arşivinin de raporunun çıkartılmasını istedik. Biz, filmlerin durumu ne halde bilmek istedik. Bu raporlarla, arşivin uluslararası standartlarda olmadığını, bir an önce bu standartlara getirilmesi gerektiğini yoksa bütün ulusal filmlerimizin yok olacağını öğrendik" şeklinde konuştu. 

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