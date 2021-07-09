BIST 1.377
DOLAR 8,67
EURO 10,29
ALTIN 502,67
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

'Kafir Profesör' hesabının sahibi savcının hapis ve para cezası mahkeme tarafından onandı

'Kafir Profesör' hesabının sahibi savcının hapis ve para cezası mahkeme tarafından onandı

ANTALYA'da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden dini değerler ve devlet büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlar yapan 'Kâfir Profesör'ün cezası onandı.

Abone ol

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden dini değerler ve devlet büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlar yapan 'Kâfir Profesör (@kafir_prof)' isimli hesabın sahibi Antalya Cumhuriyet Savcısı E.H.'nin olduğu anlaşılınca 2019 yılı kasım ayında açığa alındı.

Hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Twitter'da 'Kâfir Profesör (@kafir_prof)' isimli hesaptan dini değerlere gerekse de devlet büyüklerine yönelik eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı paylaşımlar yapılıyordu.

Para cezası
Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık katılmazken avukatı hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Görevinin devamı sırasında 300 kişilik emlak ve konut şebekesini çökertmiştir. Yargılamaya konu isnatlar bu şebeke üyelerinin kendisine atmış olduğu iftiralardır" dedi. Mahkeme, E.H.'yi 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan toplam 35.580 lira para cezasına hükmetti.

1.5 buçuk yıl hapis
Mahkeme heyeti, E.H.'yi 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yerel Mahkemenin kararını ardından E.H.'nin avukatları üst mahkemeye karara itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 2'inci Ceza Dairesinde görülen duruşmada yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil: Özür diler ve sabrınız için teşekkür ederim
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil: Özür diler ve sabrınız için teşekkür ederim
Getirildiğini Erdoğan duyurmuştu FETÖ'cü Orhan İnandı sorgusu başladı
Getirildiğini Erdoğan duyurmuştu FETÖ'cü Orhan İnandı sorgusu başladı
Türkiye'nin sinema tarihi İstanbul'da yok olmak üzere! Yaklaşık 100 bin tane bulunuyor
Türkiye'nin sinema tarihi İstanbul'da yok olmak üzere! Yaklaşık 100 bin tane bulunuyor
Phoenix Suns NBA final serisinde durumu 2-0 yaptı
Phoenix Suns NBA final serisinde durumu 2-0 yaptı
ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar belirlendi
ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar belirlendi
İlk kez kullanmıştı! Ordu'da gözyaşları sel oldu: Keşke 100 yıl daha...
İlk kez kullanmıştı! Ordu'da gözyaşları sel oldu: Keşke 100 yıl daha...
Siirt'te deprem oldu! AFAD'dan flaş açıklama
Siirt'te deprem oldu! AFAD'dan flaş açıklama
Şenay Forbes boyu kaç santim Hamza Yazıcı sevgilisi kaç kilo?
Şenay Forbes boyu kaç santim Hamza Yazıcı sevgilisi kaç kilo?
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması! Ali Koç forma fiyatlarını açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması! Ali Koç forma fiyatlarını açıkladı
Yargıtay'dan 28 Şubat kararı Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın cezaları onandı
Yargıtay'dan 28 Şubat kararı Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın cezaları onandı