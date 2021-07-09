'Kafir Profesör' hesabının sahibi savcının hapis ve para cezası mahkeme tarafından onandı

ANTALYA'da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden dini değerler ve devlet büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlar yapan 'Kâfir Profesör'ün cezası onandı.

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Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden dini değerler ve devlet büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlar yapan 'Kâfir Profesör (@kafir_prof)' isimli hesabın sahibi Antalya Cumhuriyet Savcısı E.H.'nin olduğu anlaşılınca 2019 yılı kasım ayında açığa alındı.

Hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Twitter'da 'Kâfir Profesör (@kafir_prof)' isimli hesaptan dini değerlere gerekse de devlet büyüklerine yönelik eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı paylaşımlar yapılıyordu.

Para cezası

Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık katılmazken avukatı hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Görevinin devamı sırasında 300 kişilik emlak ve konut şebekesini çökertmiştir. Yargılamaya konu isnatlar bu şebeke üyelerinin kendisine atmış olduğu iftiralardır" dedi. Mahkeme, E.H.'yi 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan toplam 35.580 lira para cezasına hükmetti.

1.5 buçuk yıl hapis

Mahkeme heyeti, E.H.'yi 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yerel Mahkemenin kararını ardından E.H.'nin avukatları üst mahkemeye karara itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 2'inci Ceza Dairesinde görülen duruşmada yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.