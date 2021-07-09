Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2021? Diyanet, Zilhicce ayı hangi gün?

Zilhicce ayı İslam alemin için Ramazan ayından sonra gelen mübarek ay olarak kabul ediliyor. 2 büyük ibadeti içerisinde barındırması nedeniyle bu ay kutsal olarak kabul ediliyor. Peki, 2021 zilhicce ayı ne zaman, hangi gün, önemi nedir?

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Müslümanlar için kutsal kabul edilen zilhhice ayı hicri takvimde yılın son ayı olarak geçiyor. Bu ay içerisinde çeşitli ibadetlerde gerçekleştirilirken önemli vazifeler yerine getiriliyor. Peki, Diyanet’in paylaştığı verilere göre bu ay ne zaman başlayacak, zilhiccenin Müslümanlar açısından önemi nedir?

Zilhicce ne zaman hangi ayda: “Hac ayı” anlamına gelen Zilhicce hem hac ibadetinin hem de kurban ibadetinin gerçekleştirildiği ay olması nedeniyle İslam alemi için büyük önem taşıyor. Durumu olan kişiler bu ay içerisinde kurbanlarını keserken yine hac ibadetlerini de gerçekleştirebiliyorlar.

2021 zilhicce ayı ne zaman hangi gün: Diyanet’in 2021 dini günler takviminde paylaştığı verilere göre bu yıl zilhicce 11 Temmuz 2021 Pazar günü başlayacak. Zilhicce’nin 10. günü yani 20 Temmuz 2021 Salı ise Kurban Bayramı’nın ilk günü olacak.

Zilhicce aynı zamanda hicri takvimde yılın son ayı. Dolayısıyla zilhiccenin sona ermesiyle birlikte hicri yılbaşı gerçekleşecek ve muharrem ayı başlayacak.