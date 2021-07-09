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CHP Kumluca Kadın Kolları Başkanı Arıkan görevinden istifa etti

CHP Kumluca Kadın Kolları Başkanı Arıkan görevinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kumluca İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Arıkan, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Arıkan, yaptığı açıklamada kendisine karşı yapılan haksızlıkları sebep gösterdi.

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Yaklaşık 2 yıldır devam ettirdiği Cumhuriyet Halk Partisi Kumluca Kadın Kolları Başkanlığından 8 Temmuz Perşembe günü itibari ile istifa ettiği bilgisini paylaşan Derya Arıkan, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreçte bana karşı yapılan haksızlıklar ve muamelelerden dolayı da kişisel kırgınlıklarımı da dile getirmeden geçemeyeceğim. Görevimi devam ettirdiğim süre içerisinde var gücümle elimden geldiğince partim için gayret içerisindeydim. Bir kadın olarak, üye kaydı yaptırmaktan tutun Kumluca ilçemizdeki kadınlara ulaşabilmek adına elimden geleni yaptım. Bundan sonraki süreçte de CHP kimliğimi aynı gurur ve heyecanla taşımaya devam edeceğim. Birlikte yola çıktığım yönetimime, delege arkadaşlarıma da desteğim tamdır. Makamlar kalıcıdır, insanlar ise fanidir."

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