BIST 7.299
DOLAR 29,35
EURO 32,43
ALTIN 1.948,36
HABER /  GÜNCEL

Çorum'da tüfekle dernek kapısına dayandı, polis ekipleri tarafından yakalandı

Çorum'da tüfekle dernek kapısına dayandı, polis ekipleri tarafından yakalandı

Çorum'da faaliyet gösteren bir derneğe pompalı tüfek ile zorla girmeye çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Abone ol

Olay Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. isimli şahıs cadde üzerinde faaliyet gösteren bir derneğe pompalı tüfek ile girmeye çalıştı. Dernek sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipleri gördüğü sırada kaçmaya başlayan O.Ç. Emek Caddesi üzerinde suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da otomobil yan yola uçtu, sürücü kayıplara karıştı
Samsun'da otomobil yan yola uçtu, sürücü kayıplara karıştı
TOGG'u Sakarya'ya getirince şehrin çehresi değişti dedi Ekrem Yüce'nin sözleri olay oldu
TOGG'u Sakarya'ya getirince şehrin çehresi değişti dedi Ekrem Yüce'nin sözleri olay oldu
Önce böbrek nakli, sonra 5 damar by-pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu
Önce böbrek nakli, sonra 5 damar by-pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu
Starbucks bardağını yayında unuttu, kovuldu! O spiker sessizliğini bozdu: Bir de benden dinleyin...
Starbucks bardağını yayında unuttu, kovuldu! O spiker sessizliğini bozdu: Bir de benden dinleyin...
Kütahya’da şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Kütahya’da şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Konya’da evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Konya’da evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
İYİ Parti Ankara adayı Oktay Vural mı oluyor? Merak edilen isim konuştu
İYİ Parti Ankara adayı Oktay Vural mı oluyor? Merak edilen isim konuştu
Kredi kartına taksit kalkıyor mu? Herkes merak ediyordu, vatandaş 'yandık' dedi
Kredi kartına taksit kalkıyor mu? Herkes merak ediyordu, vatandaş 'yandık' dedi
Kemah'ta kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor
Kemah'ta kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor
Kırmızı bültenle aranıyordu! Organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu! Organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı
Asgari ücret için kritik gün! Kabine toplanıyor! Erdoğan asgari ücreti bugün açıklayacak iddiası
Asgari ücret için kritik gün! Kabine toplanıyor! Erdoğan asgari ücreti bugün açıklayacak iddiası
Erdoğan'dan 'Fetret Devrini Bitirin' talimatı! AK Parti 6 şehirde daha temayül yapacak
Erdoğan'dan 'Fetret Devrini Bitirin' talimatı! AK Parti 6 şehirde daha temayül yapacak