Önce böbrek nakli, sonra 5 damar by-pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu

İki yıl arayla önce böbrek nakli, ardından tıkalı 5 damarı yüzünden açık kalp ameliyatı olmak zorunda kalan işçi emeklisi Erkan Okkan (51) sağlık sınavlarından başarıyla çıktı. Okkan, kendisine bir böbreğini veren ve her anında yanında olan eşi Yeliz Okkan (44) sayesinde ikinci hayatına başladığını belirtirken, Doç. Dr. Cüneyt Narin, “Diyabet gibi çeşitli kronik hastalıkları da olan böbrek nakilli hastamızın tıkalı 5 damarını değiştirdik.

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İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Erkan Okkan’ın sağlığı 2 yıl önce ayaklarının şişmesi, nefes darlığı başlamasıyla sinyal vermeye başladı. Okkan eşi ile birlikte soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkikler sonucunda akciğerlerinin su topladığı, bunun böbreklerinin çalışmamasından kaynaklandığı söylenen Okkan diyalize bağlandı. Bir hafta yattığı hastanede doktorlarının “ömür boyu diyaliz ya da böbrek nakli” seçeneği sunduğunu belirten Okkan, makinesiz yaşamı seçti. Okkan, böbrek nakli için Acıbadem Kent Hastanesine başvurdu. İki çocuk annesi Okkan’ın nakil için uygun olduğunun belirlenmesi üzerine çift 13 Ekim 2021’de nakil ameliyatına alındı. Nakil, üroloji uzmanları Dr. Işık Özgü, Dr. Uğur Saraçoğlu ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok’tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi. Eşinin ikinci hayatın kapılarını açtığı Erkan Okkan zor günleri geride bıraktı.



Ancak Okkan’ın sağlığı iki ay kadar önce yine ciddi sinyaller vermeye başladı. Nefes darlığı şikayeti böbrek nakliyle sonuçlanan Okkan, yoğun göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu Acıbadem Kent Hastanesinde kendini bir kez daha masada buldu. Okkan’ın muayenesini yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Afat Gafarova anjiyoda hastasının 5 damarının tıkalı olduğunu belirledi, by-pass önerdi. Bu teşhis ve öneri üzerine Okkan bu kez Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin’e başvurdu.

“Hastaların organ nakilli olması by-pass olmasına engel değil”

Diyabet gibi başka kronik hastalıkları da olan Okkan’ın böbrek nakilli olması nedeniyle ameliyata bir ekip çalışmasıyla hazırladıklarını belirten Doç. Dr. Narin, şöyle konuştu: “Hastamızın 5 damarı tıkalıydı, bu sorununa diyabet de eşlik ediyordu. O nedenle de nefroloji ve kardiyoloji uzmanlarımız ameliyat öncesinde hastamızın gerekli tetkiklerini yapıp değerlendirdi. Hastamızı açık kalp ameliyatına aldık, 5 damarını değiştirdik. Ameliyat sonrasında Anestezi Uzmanımız Yoğun Bakımlar Sorumlusu Doç. Dr. Mert Akan bu süreci yönetti, gerekli tedavileri yaptı. Bu tablo multidisipliner yaklaşımla tedavinin sonucu. Hastaların organ nakilli olması by-pass olmasına engel değil. Ancak bu tedavilerin organ nakilli hastalar konusunda deneyimi olan bir uzman ekip ve alt yapıyla verilmesi önemli. Böylece hem ameliyat hem de ameliyat sonrası takipte önemli rol oynuyor” dedi.



Öte yandan ömür boyu makineye bağlı yaşamaktan böbrek nakliyle kurtulan ve evinde dinlenen Okkan, eşinin sayesinde ikinci yaşama başladığını vurguladı. Okkan, “Eşimin bir parçası bana hayat verdi. Ardından ortaya çıkan sağlık sorunlarımda da eşim hep yanımda, destekçim oldu. By-pass gibi büyük bir ameliyatı da atlattım. Eşime ve doktorlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum” ifadelerini kullandı.