Kütahya’da şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Seyitömer beldesi girişinde durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada, 15 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez İlçesi Seyitömer beldesi girişinde durdurulan şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada, 15 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.



Gözaltına alınan E.U., S.Ş. ve E.G. isimli şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.