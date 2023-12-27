Kredi kartına taksit kalkıyor mu? Herkes merak ediyordu, vatandaş 'yandık' dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarının ardından milyonlarca kredi kartı kullanıcısı 'taksit imkanı bitiyor mu' diye merak etmeye başlamıştı. Bakan Şimşek kredi kartı ile taksit imkanı için ‘Dünyada sadece bizde var." demişti. Detaylar Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 programında ortaya çıktı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iş ve finans dünyasıyla buluşmasında kredi kartına taksit imkanı ile ilgili çok konuşulacak bir mesaj verdi. Şimşek yaptığı açıklamasında “Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz. Bu da vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor. Bu iyi bir şey değil” dedi.

Bakan Şimşek'in o açıklamasından sonra ise gözler acaba ‘bütün harcamalarda kredi kartına taksit uygulaması kalkacak mı?’ sorusunun yanıtına çevrildi.

Yeni yılda kredi kartı ile taksitli alışveriş kalkabilir

Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 programında da ‘ekonomik dengeleri bozucu ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecektir’ ifadesi yer alırken gerek görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınacağı da vurgulanıyor. Yani kredi kartından taksitli alışverişin bu ifadelere göre yeni yılda son bulma ihtimali bulunuyor.

Esnaf ise bir önceki sene yüzde 80 nakit olan bir cirolarının şu anda yüzde 85 kredi kartına döndüğünü belirtiyor. Vatandaş da kredi kartına taksit imkanının kalkmamasını istiyor. Show Haber muhabirinin kredi kartına taksit imkanı ile ilgili sorularını yanıtlayan vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

“Yandık! Bizi çok üzerler çünkü ben çoğu zaman taksit yaptırıyorum tek çekim alamıyorum. Harcamalar genelde taksit yani. Ortalama gelirimizle birbirini tamamlıyor. Gelir çok düşük, gider onun 3-4 katı taksitin kalkması kötü etkiler. Bu bütün herkesi etkiler. Alım gücümüz düşer bir tık daha harcamalarımızı kısarız diye düşünüyorum.”