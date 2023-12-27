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Kemah'ta kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Kemah'ta kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Geçtiğimiz günlerde Erzincan genelinde etkili olan kar yağışının ardından, Kemah’ta İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy yollarında ulaşımı sağlamak adına yoğun çaba sarf ediyor.

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Pazar günü başlayan fırtına ve ardından gelen kar yağışı, Refahiye ve Tercan ilçelerinde eğitim-öğretime bir günlük ara verilmesine neden olmuştu. Kemah’ta ise karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkisiyle oluşan ulaşım zorluklarına karşı kar temizleme çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, Kemah ilçesindeki köy yolları kardan temizlenerek vatandaşlar normal hayatlarına dönmeye başladı. Kar yağışının yol açtığı ulaşım sıkıntıları, İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde çözüme kavuştu.

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