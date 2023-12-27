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Starbucks bardağını yayında unuttu, kovuldu! O spiker sessizliğini bozdu: Bir de benden dinleyin...

TGRT Haber ekranlarında canlı yayına Starbucks bardağı ile çıktığı için işine son verilen spiker Meltem Günay, yaşanan talihsizlikten ötürü gönlü kırılan insanlardan özür dilediğini belirterek, "Vereceğim en samimi cevap; insanım. Bardağı orada unuttum. Hepsi bu" ifadelerini kullandı.

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TGRT Haber ekranlarına Starbucks bardağı ile çıktığı için işine son verilen Meltem Günay, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. X hesabı üzerinden yazılı bir açıklama paylaşan Günay, "Bir de benden dinleyin!" diyerek üzgün olduğunu ifade etti.

"Peki böyle bir hatayı nasıl yaptım?"

İşte Günay’ın yaptığı o yazılı açıklama: "Anlık bir hatayla ekran önünde yaşadığım talihsiz olay nedeniyle gönlü kırılan insanlardan samimiyetle ÖZÜR DİLERİM.

Çok üzgünüm…

Yazılanları sabırla ve elimden geldiği kadar soğukkanlılığımı koruyarak okudum. Derin bir nefes aldım ve şimdi cevap veriyorum.

Ben 27 yılını bu işi yaparak geçiren ve bir gün dahi devletimin, milletimin vicdanını yaralayacak tek bir söz sarfetmemiş bir insanım. Devletimin, milletimin hassasiyetleri hep önceliğim oldu.

Yayınlarımı gerçekten takip edenler bilir; zulmün hep karşısında durdum. 27 yıllık meslek hayatımın son 14 yılını TGRT haber çatısı altında geçirdim ve kurumuma ne ekran önünde ne de dışında olumsuz tek bir laf ettirmedim. Peki böyle bir hatayı nasıl yaptım?

Bu soru sizler kadar benim yakın çevremin de sorduğu bir soru. Haklısınız meslek hayatı boyunca yaralayıcı, incitici, yayın ilkelerine aykırı tek bir söz, tek bir hareket yapmamış bir insan bu hatayı nasıl yapar?

Vereceğim en samimi cevap; insanım. Bardağı orada unuttum. Hepsi bu."

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