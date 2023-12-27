TOGG'u Sakarya'ya getirince şehrin çehresi değişti dedi Ekrem Yüce'nin sözleri olay oldu

Gazeteci Adem Metan'ın 'Peki Sonra' programına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce konuk oldu. Yüce'nin 'TOGG' ile ilgili sözleri programa damga vurdu. Ekrem Yüce, "TOGG bize Allah’ın bir lütfudur. TOGG'u Sakarya'ya getirince şehrin çehresi değişti" ifadelerini kullandı. Yüce'nin bu ifadelerini paylaşan iş insanı Nevzat Aydın'ın yorumu da gündem oldu.

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Gazeteci Adem Metan'ın 'Peki Sonra' programının konuğu Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce oldu. Yüce'nin TOGG ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"Sakarya'nın çehresi değişti"

Ekrem Yüce "TOGG sağolsun bunla ilgili Bakanımızı aradık. TOGG bize gelirse biz çok ciddi bir şekilde puan alacağız, çok gündemde. Akabinde Maliye Bakanımızla görüştük. Sayın Bakanım bu konuda lütfedin bizim zaten müraacatımız var, TOGG'u bize gönderirseniz biz çok ciddi bir puan alacağız. Sağ olsun gönderdiler ve gerçekten Sakarya'nın çehresi değişti TOGG ile. Bütün ilçelere bütün her yerde seçim kampanyamızı TOGG ile yaptık. Otomobil TOGG'dan bahsediyorum. TOGG bize Allah’ın bir lütfudur. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Meğer bir tane araba gönderilmiş

İş insanı Nevzat Aydın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin konuşmasını alıntılayıp, "Bir an TOGG fabrikası kurulmuş zannettim. Meğer bir tane araba gönderilmiş, o da Sakarya ilinin çehresini değiştirmiş." ifadelerini kullandı.