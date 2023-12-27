BIST 7.299
DOLAR 29,35
EURO 32,43
ALTIN 1.948,36
HABER /  GÜNCEL

Samsun'da otomobil yan yola uçtu, sürücü kayıplara karıştı

Samsun'da otomobil yan yola uçtu, sürücü kayıplara karıştı

Samsun’un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yan yola uçtu. Kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı.

Abone ol

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan ve henüz sürücüsü tespit edilemeyen 10 H 7583 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Tosköy Kavşağı Üst Geçit girişinde yoldan çıkarak yan yola uçtu. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası kayıplara karışan otomobil sürücüsüne ulaşamadı. Polis ekipleri sürücüsü bulunamayan otomobili otoparka kaldırdı. Bafra Devlet ve özel hastanede yapılan araştırmalarda sürücünün izine rastlanmadı. Sürücünün akıbeti ise merak konusu oldu. Polis ekipleri sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
TOGG'u Sakarya'ya getirince şehrin çehresi değişti dedi Ekrem Yüce'nin sözleri olay oldu
TOGG'u Sakarya'ya getirince şehrin çehresi değişti dedi Ekrem Yüce'nin sözleri olay oldu
Önce böbrek nakli, sonra 5 damar by-pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu
Önce böbrek nakli, sonra 5 damar by-pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu
Starbucks bardağını yayında unuttu, kovuldu! O spiker sessizliğini bozdu: Bir de benden dinleyin...
Starbucks bardağını yayında unuttu, kovuldu! O spiker sessizliğini bozdu: Bir de benden dinleyin...
Kütahya’da şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Kütahya’da şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Konya’da evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Konya’da evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
İYİ Parti Ankara adayı Oktay Vural mı oluyor? Merak edilen isim konuştu
İYİ Parti Ankara adayı Oktay Vural mı oluyor? Merak edilen isim konuştu
Kredi kartına taksit kalkıyor mu? Herkes merak ediyordu, vatandaş 'yandık' dedi
Kredi kartına taksit kalkıyor mu? Herkes merak ediyordu, vatandaş 'yandık' dedi
Kemah'ta kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor
Kemah'ta kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor
Kırmızı bültenle aranıyordu! Organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu! Organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı
Asgari ücret için kritik gün! Kabine toplanıyor! Erdoğan asgari ücreti bugün açıklayacak iddiası
Asgari ücret için kritik gün! Kabine toplanıyor! Erdoğan asgari ücreti bugün açıklayacak iddiası
Erdoğan'dan 'Fetret Devrini Bitirin' talimatı! AK Parti 6 şehirde daha temayül yapacak
Erdoğan'dan 'Fetret Devrini Bitirin' talimatı! AK Parti 6 şehirde daha temayül yapacak
İsrail organ hırsızlığı yapıyor! İsrail, öldürdüğü Filistinlilerin hayati organlarını çalıyor
İsrail organ hırsızlığı yapıyor! İsrail, öldürdüğü Filistinlilerin hayati organlarını çalıyor