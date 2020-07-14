Çiftçiye büyük müjde! 122.5 milyon lira avans bugün hesaplara yatıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son dakika açıklamasında pancar çiftçisine Ağustos ayında yapılacak 122.5 milyon liralık avans bedelinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu...

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından pancan çiftçisine müjdeyi verdi. Albayrak, "Bayram öncesi üreten ellerin YANINDAYIZ! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.