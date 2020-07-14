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Gaziantep'te 6 yaşındaki Ceren'den acı haber

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP’te evde çıkan yangının dumanına maruz kalıp ağır yaralanan Ceren Koçman (6), hastanede 11 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Selimiye Mahallesi'nde 3 Temmuz günü 12 katlı binanın 8'inci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden komşuları, çocukları ile birlikte oturma odasında bulunan ev sahibi Özlem Erdoğan'ı uyarmak istedi. Tüm çabalara rağmen Erdoğan ve çocukları evden çıkamayınca komşuları polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye erleri de yangından etkilendi

İtfaiye, evi saran alevlere müdahale ederken, vatandaşlar ve polisler kapıyı kırarak anne Özlem Erdoğan ve çocuklarını kurtardı. Bu sırada dumandan etkilenen aile ile 5 komşusu ve 2 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

11 günlük mücadeleyi kaybetti

Durumu ağır olan Ceren, özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Burada 11 gündür tedavi gören küçük Ceren, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük Ceren'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Küçük kızın burada yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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