Ermeni askerleri, Tovuz'un Dondar Guşçu köyüne ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Tovuz bölgesindeki Dondar Guşçu köyünü büyük kalibreli silahlar ve toplarla vurduğunu açıkladı.

Abone ol

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan’ın öğlen saatlerinde Tovuz ili sınırında bulunan Ağdam ve Dondar Kuşçu köylerine 120 milimetrelik havanlar ve obüsler ile saldırdığı bildirildi. Bakanlık, saldırıda can kaybı yaşanmadığını aktarırken, bazı evlerin zarar gördüğünü açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan’ın öğlen saatlerinde Tovuz ili sınırında bulunan Ağdam ve Dondar Kuşçu köylerine 120 milimetrelik havanlar ve obüsler ile saldırdığı bildirildi. Bakanlık, saldırıda can kaybı yaşanmadığını aktarırken, bazı evlerin zarar gördüğünü açıkladı.

Ermenistan: Sınırda durum görece sakin

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan da bu sabah yaptığı açıklamada sınır hattında durumun görece sakin olduğunu kaydetti. Facebook hesabından açıklama yapan Stepanyan, "Gece Ermeni ordusuna ait mevziler, düşmana ait bir tankın hareket ettiğini tespit etti ve tank tarafımızdan açılan ateşle engellendi. Şu anda sınırda durum görece sakin" ifadelerini kullandı.

İki taraftan da ölü ve yaralı var

Pazar günü Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu aktarılmıştı. Azerbaycan ordusu, “Ermenistan, Tovuz bölgesinde ateşkes rejimini kabaca ihlal ederek, topçu birliklerinden mevzilerimizi ateş altına aldı. Her iki taraftan da kayıplar var” açıklaması yapmıştı.

“Askerler destek noktasını ele geçirmeye çalıştı''

Ermenistan ise, Azerbaycan tarafını sınırı ihlal etmekle suçlayarak “Askerler destek noktasını ele geçirmeye çalıştı, ancak ateşle karşılık verilmesi üzerine geri çekildi” ifadelerine yer vermişti.