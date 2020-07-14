İran Ayasofya sessizliğini bozdu! İlk resmi açıklama geldi!

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili ülkenin ilk resmi açıklamasını yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, mutluluk duyduklarını söyledi.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından mutluluk duyduklarını söyledi.

Musevi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

"Karardan biz de mutluluk duyduk"

Sözcü Musevi, "Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya'nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

"Karar Türkiye'nin iç meselesidir"

Bu karara yönelik bazı ülkelerden gelen tepkilere ilişkin ise Musevi, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar Türkiye'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.