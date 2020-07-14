Kremlin'den Ayasofya açıklaması: Açıklamalar bizi tatmin etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Ankara’nın, Ayasofya’nın dünya mirası olarak korunacağına dair açıklamaları bizi tatmin etti

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşın bir dünya mirası olarak korunacağı ve isteyen herkesin buraya girebileceği yönünde Ankara’dan gelen açıklamaların kendilerini tatmin ettiğini söyledi.

Ayasofya korunacak ve erişim açık olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ayasofya’nın müze statüsünün iptal edilmiş olmasına ilişkin Rusya’da süren tartışmalar sorulduğunda şunları söyledi:

Başta Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) olmak üzere Türk meslektaşlarımızın, Ayasofya’nın korunacağı ve buraya erişimin açık olacağı yönündeki açıklamalarını duyduk. Bunlar bizim için tatmin ediciydi.