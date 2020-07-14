BIST 117.874
DOLAR 6,87
EURO 7,81
ALTIN 397,62
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Kurban Rahmettir

Huawei'den yılın ilk yarısında 68 milyar dolar gelir

Huawei, 2020'nin ilk yarısında, yıllık yüzde 13,1 artışla 68 milyar dolar gelir elde ederken, şirketin net kar marjı oranı ise yüzde 9,2 oldu.

Abone ol

Huawei'den yapılan açıklamayla yılın ilk yarısının ilişkin finansal sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, Huawei'nin GSM operatörlerine hizmet sunan Huawei Carrier İş Birimi, kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan Huawei Enterprise İş Birimi ile Huawei Tüketici Elektroniği Grubu sırasıyla, 22,5 milyar dolar, 5,13 milyar dolar ve 31,9 milyar dolar gelir elde etti.

Huawei, 2020'nin ilk yarısında, yıllık yüzde 13,1 artışla 68 milyar dolar gelir elde ederken, şirketin net kar marjı oranı ise yüzde 9,2 oldu.

Açıklamada verilen bilgiye göre şirket, istikrarlı ağ operasyonlarını sürdürme, dijital dönüşümü hızlandırma, yerel salgınları önleme ve yerel ekonomilere katkı sağlamak için sektörün tüm bileşenleriyle çalışma taahhüdünü yineledi.


Açık iş birliği ve küresel değer zincirlerine duyulan güven, içinde bulunulan zor dönem sebebiyle her zamankinden daha önemli hale gelirken Huawei, müşteri ve tedarikçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini, şirketin gelecekte karşılaşacağı zorluklar ne olursa olsun, küresel dijital ekonomiye ve teknolojik gelişime katkıda bulunacağını bildirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisi yanlış! Bakan Koca uyardı
ODTÜ'lü Beril şort giydiği için darp edildi: Çığlık atarak kurtuldum
Bakan Albayrak: Konut satışları tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı
Meral Akşener: Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın
Antalya'da korkutan deprem! AFAD son dakika geçti
Fehmi Koru'dan Ayasofya hakkında dikkat çeken yazı
ÖNCEKİ HABERLER
İran Ayasofya sessizliğini bozdu! İlk resmi açıklama geldi!
Kremlin'den Ayasofya açıklaması: Açıklamalar bizi tatmin etti
Gaziantep'te 6 yaşındaki Ceren'den acı haber
Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebine ret
İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel film
Evde bakım maaşı alana bayram ikramiyesi verilecek mi son haber
Yorumlar