BIST 1.136
DOLAR 6,99
EURO 8,21
ALTIN 438,61
HABER /  POLİTİKA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

CHP'de Canan Kaftancıoğlu krizi! 'Ben seçtirmedim' demişti uyarı yapıldı

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, “CHP Parti Meclisi’ne Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya’nın seçilmemesi için elimden geleni yaptım" dedi. Parti karışırken, Genel Merkez tarafından Kaftancıoğlu uyarıldı. Özkan ve Kaya ne dedi?

Abone ol

CHP’nin geçen haftasonu yapılan 37. Olağan Kurultayı’nda, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi dışında, Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya’nın yer almadığı 52 kişilik bir alternatif liste hazırlayarak dağıtması dikkat çekti.

Kaftancıoğlu’nun bunun sebebi olarak “Evet bu listeyi İstanbul örgütü olarak biz hazırladık. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok? Çünkü onların girmesini istemedim ve onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım” dediği öne sürüldü.

Kaftancıoğlu: Delegelerimiz seçimini yaptı

Kaftancıoğlu iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, “Başarılı bir şekilde tamamladığımız kurultayımızda delegelerimiz seçimlerini yapmıştır. Bizler de vatandaşın gerçek sorunlarıyla uğraşmak üzere sahada olmaya devam ediyoruz” demekle yetindi.

Tuncay Özkan: Partimi tartıştırmam

Tuncay Özkan ise “Partimi tartıştırmam o nedenle bu konu üzerine konuşmayacağım” dedi.

Kaya: Partide birlik kurarak dostlarınızla yürürsünüz

Yıldırım Kaya da tepkisini, “Genel Başkanımız halkın iktidarını kurmak için dostlarımızla mücadele yürütüleceğinin altını çizmişti. Parti içinde birlik ve bütünlüğü sağlayarak dostlarınızla yürürsünüz” sözleriyle dile getirdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın Meclis'te herşeyi anlattı! Nefes alamıyorum
Suriye'de Ayasofya inşa ediliyor kilise olarak kullanılacak
HDP'nin iki yıl uzaklaştırdığı Mensur Işık eşinden ve kadınlardan özür diledi
Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı! Mahalleli yatağından fırladı
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
ABD'den Esed'in oğlu için bomba karar! O da yaptırım listesine alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması
Adana'da taksiden indi gölete atladı
Arefe günü mesai var mı 2020 bugün yarım gün mü iş var?
Antalya'da 65'lik babanın çocuklarına attığı mesaj emniyeti teyakkuza geçirdi
Japonya'da restoranda gaz sıkışması sonucu patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
Yarın resmi tatil mi arefe günü öğleden sonra tatil mi?
Yorumlar 1 yorum