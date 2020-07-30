CHP'de Canan Kaftancıoğlu krizi! 'Ben seçtirmedim' demişti uyarı yapıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, “CHP Parti Meclisi’ne Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya’nın seçilmemesi için elimden geleni yaptım" dedi. Parti karışırken, Genel Merkez tarafından Kaftancıoğlu uyarıldı. Özkan ve Kaya ne dedi?

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CHP’nin geçen haftasonu yapılan 37. Olağan Kurultayı’nda, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi dışında, Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya’nın yer almadığı 52 kişilik bir alternatif liste hazırlayarak dağıtması dikkat çekti.

Kaftancıoğlu’nun bunun sebebi olarak “Evet bu listeyi İstanbul örgütü olarak biz hazırladık. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok? Çünkü onların girmesini istemedim ve onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım” dediği öne sürüldü.

Kaftancıoğlu: Delegelerimiz seçimini yaptı

Kaftancıoğlu iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, “Başarılı bir şekilde tamamladığımız kurultayımızda delegelerimiz seçimlerini yapmıştır. Bizler de vatandaşın gerçek sorunlarıyla uğraşmak üzere sahada olmaya devam ediyoruz” demekle yetindi.

Tuncay Özkan: Partimi tartıştırmam

Tuncay Özkan ise “Partimi tartıştırmam o nedenle bu konu üzerine konuşmayacağım” dedi.

Kaya: Partide birlik kurarak dostlarınızla yürürsünüz

Yıldırım Kaya da tepkisini, “Genel Başkanımız halkın iktidarını kurmak için dostlarımızla mücadele yürütüleceğinin altını çizmişti. Parti içinde birlik ve bütünlüğü sağlayarak dostlarınızla yürürsünüz” sözleriyle dile getirdi.