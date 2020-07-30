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Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması

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Ziraat Türkiye kupası sonrası konuşan Erol Bulut Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi. Birkaç gün içinde açıklama yapacağını söyleyen Bulut, 'Arkadaşlar biraz daha sabretsin' diye konuştu.

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Erol Bulut Trabzonspor'un kazandığı Türkiye kupası finalini değerlendirdi.

Bulut "İyi geçen sezonu bir kupayla taçlandırmak istiyorduk, maalesef olmadı. Oyuna iyi başlayamadık. İkinci yarıdaki oyundan memnunum. Tek kale oynadık ama golü bulamadık. Zaten öyle bir maçtı ki golü atan işi götürecekti. Trabzonspor biraz daha şanslıydı. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Güzel bir sezon yaşadık. Böyle bir ekiple güzel bir yıl geçirdim. Alanyaspor'a, başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonrasına hep birlikte bakacağız; ne olacak" dedi.

"Birkaç gün içerisinde açıklaması gelecek"

"Fenerbahçe ile anlaştınız mı?" sorusunu yanıtlayan Erol Bulut "Önümüzdeki günlerde gereken açıklamayı yapacağız. Birkaç gün içinde kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğimin açıklaması gelecek. Ama birkaç gün oturup kafayı dinlemek lazım" ifadelerini kullandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final müsabakasının ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Bulut, iyi hazırlandıklarını belirterek, "İstemediğimiz bir sonuç oldu. İlk golü atan takımının kupayı kazanacağı bir görüntü vardı. Trabzonspor daha şanslıydı. İlk golden sonra savunmaya önem verdiler. Biz de girdiğimiz 1-2 pozisyonu değerlendirebilsek gidişat değişebilirdi. Futbolcularım iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Trabzonspor'u da kupayı kazanmasından
dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağına yönelik iddialara ilişkin bir soru üzerine "Bu konu ile ilgili yeterince açıklama yaptım. Birkaç gün içinde gereken açıklamayı yapacağım. Arkadaşlar biraz daha sabretsin." diye konuştu.

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