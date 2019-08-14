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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 81 il örgütüne uyarı! Dini konulara girmeyin orduyu eleştirmeyin

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 81 il örgütüne uyarı! Dini konulara girmeyin orduyu eleştirmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 81 il örgütüne gönderdiği genelgede, parti yetkililerinin vatandaşlarla dini konularda tartışmaması konusunda uyardı.

CHP Genel Merkezi'nden 81 ildeki parti yöneticilerine uyarı yazısı gönderildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasını taşıyan yazıda, parti yetkililerinin dini konularda vatandaşlarla tartışmaması istendi.

81 il yöneticisinin eline ulaşan uyarı metninde, Türk ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili de eleştiri yapılmaması gerektiğinin altı çizildi.

"Kutlama mesajı dışında dini konulara girmeyin"

CHP Genel Merkezi'nin 81 ile gönderdiği o uyarılardan bir kısım;

"Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli. Röportaj ve televizyon programlarında konu ile ilgili gelen ısrarlı sorulara, dini konuların siyasilerin değil konu ile ilgili ilahiyat kökenli akademisyenler ile din alimlerinin cevap vermesi gerektiğine vurgu yapılmalı. Siyasilerin din konuşmasının dini siyasete alet etmek olduğu vurgusu yapılabilir. Camiye, kışlaya ve okullara siyaset sokulmamalı.

Türk ordusunu eleştirmeyin

Türk ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmamalı. Doğru da olsa söylenecek tek bir cümle rakibin eline çok önemli bir fırsat verebilir."

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