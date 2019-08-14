HABER /  SPOR

Muhammed Salah'tan Türkçe mesaj

Anadolu Ajansı
Muhammed Salah'tan Türkçe mesaj

UEFA Süper Kupa maçı için İstanbul'a gelen Liverpool'da Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, sosyal medya hesabından Türkçe mesaj yayımladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, UEFA Süper Kupa'da Chelsea ile İstanbul'da yapacakları karşılaşma öncesi futbolseverlere Türkçe mesaj yolladı.

Vodafone Park'ta yarın oynanacak Süper Kupa maçı öncesi özel uçakla İstanbul'a gelen Liverpool kafilesinde yer alan yıldız oyuncu Salah, sosyal medyadan Türk futbolseverlere selam verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Türk futbolseverlere seslenen 27 yaşındaki Mısırlı yıldız futbolcu, Türkçe karakterlerle "Merhaba Türkiye" mesajını yazdı.

Muhammed Salah'ın mesajı, kısa süre içinde büyük ilgi görerek on binlerce beğeni topladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'nin 3 bantlı güvenlikli bölge planı sızdı Türk askerine biçilen rol olay oldu
ABD'nin 3 bantlı güvenlikli bölge planı sızdı Türk askerine biçilen rol olay oldu
Demirtaş Babacan'ın kuracağı yeni partiden ümitli değil! Adresi olmayacak
Demirtaş Babacan'ın kuracağı yeni partiden ümitli değil! Adresi olmayacak
Kulislerde konuşulan bomba iddia! Galatasaray'da yönetim baskın seçime gidecek
Kulislerde konuşulan bomba iddia! Galatasaray'da yönetim baskın seçime gidecek
Dolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum! 14 Ağustos 2019
Dolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum! 14 Ağustos 2019
Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Galatasaray kasasını doldurdu
Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Galatasaray kasasını doldurdu
'Bodrum'da 400 liraya denize giriliyor' deniliyor açıklama geldi
'Bodrum'da 400 liraya denize giriliyor' deniliyor açıklama geldi
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Süper Kupa'nın gala yemeği yapıldı
UEFA Süper Kupa'nın gala yemeği yapıldı
Aksaray'da bayram günü facia Çok sayıda ölü ve yaralı var
Aksaray'da bayram günü facia Çok sayıda ölü ve yaralı var
İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki iki forvet
İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki iki forvet
Adana'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı
Adana'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı
Galatasaraylıları heyecanlandıran Ribery mesajı
Galatasaraylıları heyecanlandıran Ribery mesajı
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Yorumlar 1 yorum