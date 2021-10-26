CHP Irak ve Suriye tezkereleriyle ilgili kararını açıkladı Özgür Özel duyurdu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye "hayır" oyu vereceklerini duyurdu.

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Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suriye ve Irak tezkerelerine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı. Ayrıntılar birazdan...

Bir önceki tezkerede Kılıçdaroğlu ‘İçimiz yana yana evet’ demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılındaki tezkerede evet oyu vermişti. Kılıçdaroğlu evet oyu öncesi grup toplantısında "Suriye’ye harekât konusunda “Askerlerimizi korumamız lazım. O nedenle bu tezkereye askerlerin hatırı için, oraya oğlunu gönderen askerlerin annelerinin hatırı için, o çocukların burnu kanamasın diye, içimiz yana yana evet diyeceğiz” sözleri dikkat çekmişti.