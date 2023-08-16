BIST 7.687
DOLAR 27,06
EURO 29,57
ALTIN 1.658,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da okulda serinleten eğitim

Bursa'da okulda serinleten eğitim

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar’ projesi kapsamında kurulan portatif yüzme havuzları ile okul bahçelerini yüzme eğitim merkezlerine dönüştürdü. Çocukları eğitim aldıkları havuzda ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Çocuklarımızın neşesine şahit olmak büyük mutluluk” dedi.

Abone ol

Bursa’nın sporda da marka kent olması, sporun tabana yayılarak 7’den 70’e herkesin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için farklı projeleri hayata getiren Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de okul bahçelerini havuzlarla renklendirdi.

‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar’ projesi kapsamında; Osmangazi’de Lütfü Banuşoğlu İlkokulu ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu, Yıldırım’da Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu ve Kestel’de Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzları kuruldu.

Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında ve 1.20 metre derinliğindeki havuzların yanı sıra, aynı alanda çocukların yaz tatilini keyifli atmosferde geçirebilmeleri için oyun ve spor alanları oluşturuldu. 26 Ağustos’a kadar devam edecek proje kapsamında, uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Büyük mutluluk

Proje kapsamında yaklaşık 5 bin çocuğun yüzme sporuyla buluşması hedeflenirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Yıldırım ilçesindeki Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu bahçesine kurulan havuzda yüzme eğitimi alan çocukları ziyaret etti. Küçük yüzücülerle sohbet edip, şakalaşan Başkan Aktaş, “Bursa’da hayat çocuklara ve gençlere güzel derken, aslında bunu bir motto olarak değil, bir yaşam biçimi olarak hayata geçiriyoruz ve buna dair yatırımlar yapıyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz, bunlar bizim yarınlarımız, şehrimizin ve ülkemizin ilerdeki yöneticileri. Onları sporla, kültürle, bilimle ve sanatla büyütmek istiyoruz. Bursa’da 13 tane yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz var ama 3 milyonu aşan nüfusa çok yeterli bir sayı değil. Kurduğumuz portatif havuzlarla çocuklarımızı bu imkanla buluşturuyoruz. Onların neşelerine şahit olmak benim için de büyük bir mutluluk” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümraniye'de eve düzenlenen operasyonda 124 kilo metamfetamin ele geçirildi
Ümraniye'de eve düzenlenen operasyonda 124 kilo metamfetamin ele geçirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Özbekistan 2. Sağlık İş Forumu'na katıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Özbekistan 2. Sağlık İş Forumu'na katıldı
Her geçen gün artıyor! Bakan Mehmet Özhaseki son rakamı verdi: 175 bin 703'e ulaştı
Her geçen gün artıyor! Bakan Mehmet Özhaseki son rakamı verdi: 175 bin 703'e ulaştı
Zonguldak'ta faciadan dönüldü! Freni boşalan iş makinası halk otobüsüne çarptı
Zonguldak'ta faciadan dönüldü! Freni boşalan iş makinası halk otobüsüne çarptı
Hawaii'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi!
Hawaii'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi!
Hollanda ekonomisi resesyona girdi
Hollanda ekonomisi resesyona girdi
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Söyledikleri siyaseten yok hükmündedir
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Söyledikleri siyaseten yok hükmündedir
Aydın'da dev uyuşturucu operasyonu! 51 şüpheli yakalandı
Aydın'da dev uyuşturucu operasyonu! 51 şüpheli yakalandı
Antalya'da sahte alkol operasyonu! 2 bin 550 litre sahte alkol ele geçirildi
Antalya'da sahte alkol operasyonu! 2 bin 550 litre sahte alkol ele geçirildi
Fiyatlar yükselince kırtasiye ürünleri 2. ele düştü
Fiyatlar yükselince kırtasiye ürünleri 2. ele düştü
Ankara'da kamyonet ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3’ü ağır 5 yaralandı
Ankara'da kamyonet ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3’ü ağır 5 yaralandı
14 yaşındaki çocuk felakete sebep oldu! Aile gözyaşlarına boğuldu
14 yaşındaki çocuk felakete sebep oldu! Aile gözyaşlarına boğuldu