BIST 7.687
DOLAR 27,06
EURO 29,57
ALTIN 1.658,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da sahte alkol operasyonu! 2 bin 550 litre sahte alkol ele geçirildi

Antalya'da sahte alkol operasyonu! 2 bin 550 litre sahte alkol ele geçirildi

Antalya Alanya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir iş yerinin deposunda 2 bin 550 litre sahte alkol, bin 350 adet boş içki şişesi ve güvenlik bilyesi çıkartma aparatları ele geçirildi.

Abone ol

Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bir işyerinin deposunda yapılan aramada 2 bin 550 litre sahte alkol, bin 350 adet boş içki şişesi ve güvenlik bilyesi çıkartma aparatları ele geçirildi.
Yapılan operasyon neticesinde 1 şahıs hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde işlem yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fiyatlar yükselince kırtasiye ürünleri 2. ele düştü
Fiyatlar yükselince kırtasiye ürünleri 2. ele düştü
Ankara'da kamyonet ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3’ü ağır 5 yaralandı
Ankara'da kamyonet ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3’ü ağır 5 yaralandı
14 yaşındaki çocuk felakete sebep oldu! Aile gözyaşlarına boğuldu
14 yaşındaki çocuk felakete sebep oldu! Aile gözyaşlarına boğuldu
Düzce'de otobüs şoföründen taktir toplayan hareket! Otobüsü durdurdu yaşlı kadını karşıya geçirdi
Düzce'de otobüs şoföründen taktir toplayan hareket! Otobüsü durdurdu yaşlı kadını karşıya geçirdi
Eğitimde bomba karar! Lisede sınıfta kalma geri geliyor! Devamsızlığa af yok
Eğitimde bomba karar! Lisede sınıfta kalma geri geliyor! Devamsızlığa af yok
İki araç kafa kafaya çarpıştı, alev alev yanan araç hurdaya döndü
İki araç kafa kafaya çarpıştı, alev alev yanan araç hurdaya döndü
Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu! İki isim riske edilmedi
Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu! İki isim riske edilmedi
Kocaeli Kandıra'da denize girmek yasaklandı!
Kocaeli Kandıra'da denize girmek yasaklandı!
Sivas'ta feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye cip çarptı
Sivas'ta feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye cip çarptı
Sigara isteklerini geri çeviren adamı beş yerinden bıçakladılar!
Sigara isteklerini geri çeviren adamı beş yerinden bıçakladılar!
Ordu'da bina denetimlerinde korkutan sonuç
Ordu'da bina denetimlerinde korkutan sonuç
Sahte cilt ürünlerine dikkat: Hayatı tehdit edici boyuta gelebilir!
Sahte cilt ürünlerine dikkat: Hayatı tehdit edici boyuta gelebilir!