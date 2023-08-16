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İki araç kafa kafaya çarpıştı, alev alev yanan araç hurdaya döndü

İki araç kafa kafaya çarpıştı, alev alev yanan araç hurdaya döndü

Erzurum'da hakimiyetini kaybeden iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlardan biri alev topuna döndü.

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Erzurum'un Terminal Caddesi'nde gece 00.30 sıralarında seyir halindeki iki araç çarpıştı. Çarpışan araçlardan biri alev alırken, yanan araca çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Yanan araç tamamen kullanılmaz hele geldi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, aracın patlama riskine karşı kısa süreli bir panik yaşandı.

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